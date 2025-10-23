BIG HUGS抱抱人全球首個聖誕活動 東薈城名店倉設7大打卡互動 必影2.5米高聖誕老人

聖誕臨近，不少商場已經預備冬日活動。11月13日至2026年1月4日期間，東薈城名店倉與美國藝術家CDR首次攜手打造全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕活動「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」。商場內設有7大打卡位及互動體驗，當中必影2.5米高BIG HUGS聖誕老人！

全球首個BIG HUGS聖誕活動「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」登陸東薈城名店倉

當代具影響力的潮流藝術家 美國潮流藝術家Christopher David Ryan (CDR)於2015年設計療癒系角色BIG HUGS抱抱人，期望透過角色傳達「擁抱，讓世界變得更美好」的理念。

美國知名潮流藝術家Christopher David Ryan (CDR)

7大打卡+互動裝置 踏入商場門口，訪客隨即可見2.5米高的BIG HUGS聖誕老人，不妨在此與BIG HUGS合照留念。走到2樓中庭廣場的「SPARK★TACULAR抱抱星球」，訪客更可與「星星相印拱門」、4米的巨型「擁抱奇織」裝置、「星蹤小徑」及「HUG FOR LOVE」影相，接著體驗「星芒漫遊」親子單車互動裝置、「星語奇織留言版」數碼互動及「星語電話亭」，創造難忘時光。

限定 BIG HUGS主題 餐點 場內的人氣咖啡店Cupping Room Coffee Roasters將會限時化身為主題餐館，推出多款以BIG HUGS抱抱人為主題的限時餐點，包括30日熟成極上漢堡、巴斯克焦香芝士蛋糕及招牌朱古力心太軟。食客消費滿指定金額，更可換領 Cupping Room Coffee Roasters x BIG HUGS冬日咖啡杯。 CLUB CG會員憑指定積分及消費滿指定金額，即可帶走「抱抱星人暖手抱枕」、BIG HUGS抱抱人限定版Venchi巧克力禮盒和商場現金券。

「 SPARK ★ TACULAR CHRISTMAS 」裝置 地點：東薈城名店倉地面鄰近MLB (G01B號舖)、二樓中庭廣場及二樓天橋 日期：2025年11月13日至2026年1月4日 時間：每日早上11時至晚上10時