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生活
2024-08-21 16:00:00

BIGBANG太陽+SHINee泰民10月香港演唱會 Trip.com優先發售門票【內附訂購方法】

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BIGBANG太陽+SHINee泰民10月香港香演唱會 Trip.com優先發售門票【內附訂購方法】

BIGBANG太陽+SHINee泰民10月香港香演唱會 Trip.com優先發售門票【內附訂購方法】

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Kpop Fans請注意！韓國兩大男團成員將於香港開個人演唱會：SHINee的「全泰民及BIGBANG成員太陽將分別於2024105日來港開個人演唱會。Trip.com優先發售門票，即睇日期、時間及票價！

太陽個人巡演香港站

太陽宣布將於105日在香港亞洲國際博覽館Arena舉行《TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN HONG KONG》演唱會，這次亦是太陽暌違7年再次在香港舉行個唱。門票售價為港幣$1,999VIP Package）、$1,499$999$799VIP Package 粉絲福利包括「較佳位置坐位門票」、「演前Soundcheck活動」、「VIP紀念卡牌及掛繩」及「官方周邊VIP專屬排隊」。門票將於829日（星期四）上午10時起，優先於Trip.com手機應用程式發售，及後將在93日於售票平台公開發售。

演出日期：2024105日（星期六）

演出時間：晚上7時正

地點：亞洲國際博覽館 Arena

門票價格：港幣$1,999 VIP Package / $1,499 / $999 / $799 （全坐位）

Trip.com 優先訂票：829日（星期四）上午10時正

立即搶飛

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泰民香港站演唱會

2024 TAEMIN WORLD TOUR [Ephemeral Gaze] IN HONG KONG》香港站演唱會將在十月舉行，是泰民自去年退伍後首次舉行的個人海外巡迴演唱會！票價分為港幣 $2,180$2,080$1,780$1,480$780，含多個粉絲福利如綵排、歡送環節、親筆簽名海報等。門票將在830日中午12時於Trip.com手機應用程式獨家優先開售，及後將在92日於售票平台公開發售。謹記提前下載手機應用程式及註冊會員，準時搶票！

演出日期：2024105日（星期六）

演出時間：晚上8時正

地點：亞洲國際博覽館10號展館

門票價格：港幣 $2,180 / $2,080 / $1,780 / $1,480 / $780（全坐位）

Trip.com 優先訂票：830日（星期五）中午12時正

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