Black Diamond開倉｜羽絨連保溫棉外套低至$699 全場行山露營冬天旅行裝備低至3折(附地址)

尖沙咀海港城，由11月29日（下周三）起至12月4日推廣戶外行山/露營運動品牌Black Diamond開倉，$600都唔使就可以買到防水外套，而羽絨連保溫棉外套低至$699。而營燈、頭燈、戶外服裝等低至3折。買滿$5000 送$100 Coupon＋跑步燈＋日本涼感防曬手袖＋鋁質煮食煲套裝＋防水行李袋 (總值$3136)。