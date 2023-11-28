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生活
2023-11-28 06:00:00

Black Diamond開倉｜羽絨連保溫棉外套低至$699 全場行山露營冬天旅行裝備低至3折(附地址)

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Black Diamond開倉｜羽絨連保溫棉外套低至$699 全場行山露營冬天旅行裝備低至3折(附地址)

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尖沙咀海港城，由11月29日（下周三）起至12月4日推廣戶外行山/露營運動品牌Black Diamond開倉，$600都唔使就可以買到防水外套，而羽絨連保溫棉外套低至$699。而營燈、頭燈、戶外服裝等低至3折。買滿$5000 送$100 Coupon＋跑步燈＋日本涼感防曬手袖＋鋁質煮食煲套裝＋防水行李袋 (總值$3136)。

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Black Diamond開倉全場貨品低至3折，男女保暖服裝低至$399，女裝休閒褲$399/2件。其他場內優惠包括

  1. 現場購物即送$100 Coupon連跑步燈 (總值$189)
  2. 購物滿$2000送$100 Coupon＋跑步燈＋日本涼感防曬手袖 (總值$588)
  3. 購物滿$3500 送$100 Coupon＋跑步燈＋日本涼感防曬手袖＋鋁質煮食煲套裝(總值$1387)
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戶外運動品牌Black Diamond開倉

時間：2023年11月29-12月4日

11月29日會員日11︰00至21︰00，每名會員可帶3個人入場及預先下載Protrek O2O App

11月30日至12月3日11︰00至21︰00

12月4日 11︰00至18︰00

海港城開倉Outlet地址: 尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心5字樓 (港鐵尖沙咀站A出口)

商場入口: 於Gucci 2227-8號鋪側

廣東道入口: 於Versace旁(即六福珠寶對面) 乘升降機直達5樓

海港城開倉Outlet英文地址︰5/F, Wharf T&T Centre, 7 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon (TST Exit A1)

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