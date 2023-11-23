Black Friday優惠｜AEON Black Friday Sale超值福袋低至3折$99起 部分貨品低至半價

AEON由日本引入AEON Black Friday熊貓，由11月24日(五)至11月29日(三)起，與大家迎接Black Friday盛大購物季。同時推出多款低至3折的超值限量AEON Black Friday福袋，精選商品亦以低至半價發售，貨品涵蓋食品、煮食用具、行山裝備、運動用品、床品、美妝用品等，供顧客選購；更有「限時放題」、「限量換購」、「AEON會員$30現金賞大放送」等推廣活動。

AEON Black Friday 2023

AEON 會員優惠 AEON會員凡於推廣期內購買BLACK FRIDAY之廣告商品，可獲3倍會員積分 AEON 會員 $30 現金賞大放送 ．AEON會員凡於推廣期內，購物滿$150#或以上，即可獲贈「$15電子優惠券」2張 ．電子優惠券派發日期：11月24日(五)至11月29日(三) ．電子優惠券使用日期：11月24日(五)至11月30日(四) ．電子優惠券使用方法：AEON會員於AEON、AEON STYLE或AEON SUPERMARKET購物滿$150(以折實單一發票計算)或以上，即可使用優惠券1張。

AEON 信用卡「簽帳回贈賞」 ．登記方法：登入「AEON香港」手機App登記「簽帳回贈賞」，每日最多賞現金回贈HK$100 ．推廣及登記期：11月24日至11月29日 限量換購 - 多用途充電線收納盒 ．換購日期︰11月24日(五)起至換完即止 ．換購地點︰AEON、AEON STYLE或AEON SUPERMARKET之顧客服務台 ．換購方法︰顧客於AEON、AEON STYLE及AEON SUPERMARKET購物滿$150或以上^，即可以換購價或AEON會員積分加指定金額換購多用途充電線收納盒1個。每人每張發票最多換購1個。 ．換購價︰$20或500 AEON會員積分+$10換購

限量換購 - 多用途充電線收納盒

Black Friday優惠｜AEON Black Friday Sale超值福袋低至3折$99起 部分貨品低至半價限時放題 ．推廣日期︰11月24日(五)至11月26日(日) ．時間︰下午4-6時 ．地點︰AEON、AEON STYLE及AEON SUPERMARKET ．玩法︰顧客可於指定活動時段內，使用由店舖提供之指定器具及專用膠袋或盒，任入指定放題商品，即可以指定價錢購買包裝後之放題商品。顧客須於放題時段結束後一小時內前往收銀處付款。於付款時，專用膠袋或盒必須可封口，及商品不超出包裝範圍。

限量超值福袋