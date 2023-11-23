熱門搜尋:
朗然 尹光 聖誕節2023 BTS 的士罷工 MIRROR 柳應廷 Black Friday優惠2023 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-11-23 17:05:52

Black Friday優惠｜AEON Black Friday Sale超值福袋低至3折$99起 部分貨品低至半價

分享：
Black Friday優惠｜AEON Black Friday Sale超值福袋低至3折$99起 部分貨品低至半價

Black Friday優惠｜AEON Black Friday Sale超值福袋低至3折$99起 部分貨品低至半價

AEON由日本引入AEON Black Friday熊貓，由1124()1129()起，與大家迎接Black Friday盛大購物季。同時推出多款低至3折的超值限量AEON Black Friday福袋，精選商品亦以低至半價發售，貨品涵蓋食品、煮食用具、行山裝備、運動用品、床品、美妝用品等，供顧客選購；更有「限時放題」、「限量換購」、「AEON會員$30現金賞大放送」等推廣活動。

AEON Black Friday 2023

AEON Black Friday 2023

AEON會員優惠

AEON會員凡於推廣期內購買BLACK FRIDAY之廣告商品，可獲3倍會員積分

AEON會員$30現金賞大放送

AEON會員凡於推廣期內，購物滿$150#或以上，即可獲贈「$15電子優惠券」2

．電子優惠券派發日期：1124()1129()

．電子優惠券使用日期：1124()1130()

．電子優惠券使用方法：AEON會員於AEONAEON STYLEAEON SUPERMARKET購物滿$150(以折實單一發票計算)或以上，即可使用優惠券1張。

AEON會員$30現金賞大放送

AEON會員$30現金賞大放送

AEON 信用卡「簽帳回贈賞」

．登記方法：登入「AEON香港」手機App登記「簽帳回贈賞」，每日最多賞現金回贈HK$100

．推廣及登記期：1124日至1129

限量換購 - 多用途充電線收納盒

．換購日期︰1124()起至換完即止

．換購地點︰AEONAEON STYLEAEON SUPERMARKET之顧客服務台

．換購方法︰顧客於AEONAEON STYLEAEON SUPERMARKET購物滿$150或以上^，即可以換購價或AEON會員積分加指定金額換購多用途充電線收納盒1個。每人每張發票最多換購1個。

．換購價︰$20500 AEON會員積分+$10換購

限量換購 - 多用途充電線收納盒

限量換購 - 多用途充電線收納盒

Black Friday優惠｜AEON Black Friday Sale超值福袋低至3折$99起 部分貨品低至半價限時放題

．推廣日期︰1124()1126()

．時間︰下午4-6

．地點︰AEONAEON STYLEAEON SUPERMARKET

．玩法︰顧客可於指定活動時段內，使用由店舖提供之指定器具及專用膠袋或盒，任入指定放題商品，即可以指定價錢購買包裝後之放題商品。顧客須於放題時段結束後一小時內前往收銀處付款。於付款時，專用膠袋或盒必須可封口，及商品不超出包裝範圍。

Ad Block
AEON Black Friday Sale限時放題 11月24日：日本熊本 蜜柑 $39/袋 11月25日：中國法式羊扒 $49/盒 (九龍灣及尖沙咀店除外) 11月26日：中國蝦仁+日本帶子(煮食用) $39/袋(旺角及尖沙咀店除外) 11月26日：中國蝦仁+日本帶子(煮食用) $39/袋(旺角及尖沙咀店除外)

限量超值福袋

Ad Block
限量超值福袋

限量超值福袋

Free Gift AEON Black Friday Sale 2023 AEON Black Friday Sale 2023
Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受