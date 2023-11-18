Black Friday優惠2023｜Love, Bonito Black Friday及Cyber Monday優惠 過千款服飾7折起 消費滿指定金額更有額外折扣

繼第一重雙11激減優惠後，Love, Bonito的第二重Black Friday及第三重Cyber Monday優惠即將來臨！品牌將於11月24至11月26日在4間門市將舉行Black Friday優惠，並於11月26日至11月27日於官網推出Cyber Monday優惠，部分減價單品由7折起，購物滿指定金額或件數更可享有額外折扣優惠。無論是休閒服、秋冬系列、上班服飾和婚禮派對風格單品都一應俱全！是時候把握機會入手，為衣櫥做好準備。

Black Friday優惠2023｜Love, Bonito Black Friday及Cyber Monday優惠 過千款服飾7折起

Love, Bonito 第二重優惠： Black Friday 由2023年11月24（上午10時）至11月26日（晚上10時），只限於Love, Bonito四間門市舉行Black Friday優惠，過千件服飾享有折扣優惠，凡購物滿HK$400或以上減價貨品即享全單85折優惠，而購物滿HK$600或以上減價貨品更可享有全單8折優惠。

Love, Bonito 第三重優惠： Cyber Monday 由11月26日（晚上8時）至11月27日（晚上11:59）於Love, Bonito官網舉行Cyber Monday優惠，部分減價單品將由7折起，買兩件減價貨品即享額外85折優惠（輸入優惠碼「MONDAY15」）、買三件減價貨品即享額外75折優惠（輸入優惠碼「 MONDAY25」）。