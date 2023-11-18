熱門搜尋:
長者日優惠 澳門格蘭披治大賽車 白日之下 郭富城 天氣 曉柏峰 尹光 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 YOHO WEST 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-11-18 13:00:00

Black Friday優惠2023｜Love, Bonito Black Friday及Cyber Monday優惠 過千款服飾7折起 消費滿指定金額更有額外折扣

分享：
Black Friday優惠2023｜Love, Bonito Black Friday及Cyber Monday優惠 過千款服飾7折起 消費滿指定金額更有額外折扣

Black Friday優惠2023｜Love, Bonito Black Friday及Cyber Monday優惠 過千款服飾7折起 消費滿指定金額更有額外折扣

繼第一重雙11激減優惠後，Love, Bonito的第二重Black Friday及第三重Cyber Monday優惠即將來臨！品牌將於11241126日在4間門市將舉行Black Friday優惠，並於1126日至1127日於官網推出Cyber Monday優惠，部分減價單品由7折起，購物滿指定金額或件數更可享有額外折扣優惠。無論是休閒服、秋冬系列、上班服飾和婚禮派對風格單品都一應俱全！是時候把握機會入手，為衣櫥做好準備。

Black Friday優惠2023｜Love, Bonito Black Friday及Cyber Monday優惠 過千款服飾7折起

Black Friday優惠2023｜Love, Bonito Black Friday及Cyber Monday優惠 過千款服飾7折起

Love, Bonito第二重優惠：Black Friday

20231124（上午10時）至1126日（晚上10時），只限於Love, Bonito四間門市舉行Black Friday優惠，過千件服飾享有折扣優惠，凡購物滿HK$400或以上減價貨品即享全單85折優惠，而購物滿HK$600或以上減價貨品更可享有全單8折優惠。

Ada V-neck Wrap Blouse $188 (original $269) Olene Tailored Oversized Blazer $314 (original $449)

Love, Bonito第三重優惠：Cyber Monday

1126日（晚上8時）至1127日（晚上11:59）於Love, Bonito官網舉行Cyber Monday優惠，部分減價單品將由7折起，買兩件減價貨品即享額外85折優惠（輸入優惠碼「MONDAY15」）、買三件減價貨品即享額外75折優惠（輸入優惠碼「 MONDAY25」）。

Nola Turtle Neck Wool Blend Sweater $257 (original $429) Aaryn Textured Boat Neck Column Dress $205 (original $409) Mari Padded Low Back Dress $291 (original $415)

減價產品款式包羅萬有，包括連身裙、上衣、裙褲裝、短裙、短褲、外套等，無論是上班必備的單品，或旅遊、派對、約會、放假的悠閒風格，都一應俱全，不少熱賣單品都有折扣優惠。

Ad Block
Rhiane Sheer Puff Sleeve Blouse $207 (original $295) Jorden Knit Crop Top $188 (original $269) Koreen Tailored Straight Leg Pants $142 (original $355) Brilynn Denim Mom Jeans $284 (original $355) Ryanna Linen Collared Vest $249 (original $355)
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受