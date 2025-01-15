Black Sheep 一連10天Black Series優惠 大派利是 獎品送免費香檳/二人同行半價

本地餐飲集團Black Sheep於即日起開售全新Black Series優惠，客人由 1 月 17 日至 26 日期間，可以優惠價錢享用Black Sheep旗下多間人氣餐廳的美食，每位食客更可獲得一封利是，內含豐富獎品，如免費香檳一枝，或午餐及晚餐 二人同行一人價錢 的優惠，一於提早過肥年！

Black Series優惠推介

這次Black Series優惠必搶由星級廚師主理的新印度餐廳 Prince and the Peacock，價錢由$468 起，餐廳主打向印度土邦致敬的宮廷菜式，獨家菜式包括龍蝦湯：以龍蝦、蝦肉、番茄湯、椰子忌廉及自家調味料精心烹調；泥窯烤和牛牛仔骨配醃洋蔥和芝麻酸辣醬；以及主菜 Murgh Makhanwala 燉雞配番茄及牛油。所有菜式均配搭土窯爐無酵牛油烤餅和蘿蔔沙律。



蘇豪的期間限定店 Peak Pizza 亦推出令人無法抗拒的滋味組合，只需$48就可享用一塊香脆的紐約風格薄餅搭配一杯清爽飲料，相當抵食。



灣仔人氣意大利扒房 Associazione Chianti在Black Series期間也有限定優惠，$ 428 起就能享用托斯卡尼經典菜餚與招牌扒類，如雅枝竹扁蛋麵配薄荷及巴馬臣芝士、自家乾式熟成的炭烤厚切西冷。Black Series 訂座將在 1 月 10 日開搶，先到先得，一經訂座，不設退款，訂座及完整菜單可透過網站查閱，大家一於把握機會，以優惠價錢享受Black Sheep美食。