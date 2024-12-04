BLACKPINK粉紅主題聖誕登陸銅鑼灣 全新官方周邊限定店/6.5米心心聖誕樹/飄雪環節/骰子造型照相亭

各位Blinks注意！即日起至2025年1月1日時代廣場以《The Pink Christmas》為主題，將商場露天廣場化身粉紅飄雪小鎮，帶來6.5米高的粉紅聖誕樹及多個型格甜蜜的打卡位，與各位粉絲一同歡度佳節。商場二樓中庭更設聖誕期間限定店，切勿錯過一系列香港首賣的「BPTG」(BLACKPINK THE GAME)官方週邊商品，更有BPTG主題拍照亭及4米高BPTG聖誕樹！指定日子更設有飄雪環節，聖誕老人亦會以一身粉紅色特別造型驚喜現身，即睇詳請！

粉紅聖誕飄雪小鎮 6.5 米高粉紅聖誕樹登場

銅鑼灣時代廣場地面露天廣場將化身粉紅飄雪小鎮，6.5米高的粉紅聖誕樹由多個發光心心與鏡面心心組成，聖誕樹前的BLACKPINK成員Q 版遊戲立牌更以聖誕造型現身，各位Blinks一定不能錯過與成員合照的機會。

更可乘搭「The Pink Express列車」，粉紅色復古造型的列車外型可愛，車廂內充滿黑色與粉紅色調的心形圖案及BPTG元素設計！另一邊「Love Letter Lounge」，小屋右方設有打卡必備的粉紅心心鏡，而另一旁的「電話亭」既可愛又帶有復古感覺。列車對面是「Melody in Pink聖誕唱片店」，以唱片機為造型，巨型黑膠片更顯復古感，粉絲可坐在櫥窗中打卡拍照！唱片店旁亦有立體心形的粉紅燈柱和巨型粉紅色耳機，令聖誕佳節充滿甜蜜又夢幻的氛圍。

聖誕老人驚喜現身 + 飄雪環節

於指定日子，地面露天廣場的粉紅小鎮將會降下夢幻飄雪，令浪漫氛圍推至頂峰！聖誕老人亦會於指定日子以一身粉紅色特別造型與大家見面，送上甜蜜的聖誕祝福！

粉紅小鎮飄雪匯演

日期：2024年12月22日、24至26日和31日

時間：2024年12月22日、25和26日：6:45 pm; 7:45 pm; 8:45 pm; 9:45 pm

2024年12月24日和31日：6:45 pm; 7:45 pm; 8:45 pm; 9:45 pm; 10:45pm; 11:45pm

(每時段30分鐘)

聖誕老人粉紅小鎮見面會

日期：2024年12月15日、22日、24至26日

時間：下午4時正至6時正