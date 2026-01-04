BLACKPINK香港演唱會 官方快閃店登陸啟德 周邊商品/滿額贈品/入場預約方法

韓國大熱女團BLACKPINK 將於2026 年 1 月 24 日至 26 日於啟德主場館舉行一連三場演唱會。演唱會前夕，官方周邊 「BPCOLLECTION POP-UP」快閃店將會率先登陸啟德，為各位Blinks帶來多款角色精品及聯名周邊商品。即睇以下詳情！

快閃店將發售以四位成員角色 SOOYA、GOMDEUKI、ROSIE 及 PPEU 為主題的周邊產品，包括全新毛絨公仔、應援燈裝飾配件、斜背包等，同場亦推出多款限定商品及聯名系列。

MLB 聯名及《JUMP》系列同步登場 是次快閃店焦點之一為 BLACKPINK x Dodgers／Mets MLB 聯名系列，包括衛衣、T 恤及多款配飾；同時亦帶來全新單曲《JUMP》系列周邊產品，供Blinks於演唱會前率先入手。

滿額限定贈品 凡於快閃店內購買BPCOLLECTION產品滿港幣 $399，可獲贈「限量亞克力插卡立牌」一份（全系列共 5 款，隨機派發）。立牌可用作展示小卡，數量有限，送完即止。

滿額限定贈品

入場安排 快閃店設有線上預約及現場排隊兩種入場方式。 由 1 月 6 日起 可進行線上預約，成功預約並按時到場者，可獲得實體「限定紀念票根」一張。入場時須以 QR Code 核銷，截圖或圖片形式不獲接受。 此外，現場亦提供即日取號排隊安排，號碼僅限當日使用；惟線下排隊入場不包含紀念票根。

完成指定任務換領紀念品 另外，現場亦設有打卡任務，參加者只需追蹤指定社交平台帳號（@YGSELECT 及 @Fanvibe），並於現場拍攝 3 至 5 張照片上傳社交平台及標記指定 Hashtag，經工作人員確認後，即可換領「限量票夾」一個（每個帳號限領一份）。

完成指定任務換領紀念品

BPCOLLECTION 快閃店詳情 日期：2026.01.10 (周六) - 2026.01.26 (周一） 時間： 11:00 - 20:00 地址：啟德雙子匯二期中庭及二層209號