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生活
2022-11-03 12:00:00

BLACKPINK《Shut Down》MV搶眼混血感妝容 $118入手同款大眼仔

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BLACKPINK《Shut Down》MV搶眼混血感妝容 $118入手同款大眼仔

BLACKPINK《Shut Down》MV搶眼混血感妝容 $118入手同款大眼仔

世界級女團BLACKPINK最近以第2張正規專輯《BORN PINK》強勢回歸，專輯主打歌《Shut DownMV也同步公開，除了衣著及妝容之外，原來她們的隱形眼鏡都是重點之一。作為彩妝隱形眼鏡品牌OLENS的代言人，她們戴上不同款式的隱形眼鏡，在不經意間營造性感迷人雙眼，今次為大家公開她們所戴的款式，讓Blink可以跟著入手。

BLACKPINK新歌《Shut Down》 BLACKPINK是彩妝隱形眼鏡品牌OLENS的代言人。 BLACKPINK是彩妝隱形眼鏡品牌OLENS的代言人。

JISOO 亮眼型格款

團內氣質擔當JISOOMV的新造型是一大亮點，平日以溫柔優雅形象示人的她，今次破格地換上暗黑的煙燻妝，戴上結合藍色和啡色漸變的OLENS Spanish #Real Sky，混血感瞬間提升，展現強烈型格氣場，11.9mm的小直徑完美融合於眼珠中，打造自然效果。

JISOO在MV中破格地換上暗黑煙燻妝。 OLENS Spanish 1 Month #Real Sky /GDIA 11.9mm $118

JENNIE迷人輕混血款

擁有貓系長相的JENNIE，同樣在MV中以煙燻感妝容示人，戴上淺色啡調的OLENS Spanish #Brown，放射狀漸層花紋，令瞳孔色更立體深邃，突顯眼妝的神秘感，配合無外圈設計及特小的11.9mm著色直徑(GDIA)，帶來仿如天生的自然瞳色，同時具有輕微的混血感，特別適合想要初嘗混血款的女生。

OLENS Spanish 1 Day #Brown #PUSCON / GDIA 11.9mm $138 (10片)、$228 (20片)

LISA空靈混血款

至於形象百變的LISA以粉紅色調眼影出場，配上高冷色調的OLENS Smoky #Gray，集光澤、水潤、顯色於一身，有玻璃透明感內圈再加上深色外框，戴上後讓眼睛看起來如外國人一般，配合歐美妝容，能令眼睛變得更深邃，出名眼大的Lisa，更戴上13.3mm的著色直徑的款式，進一步自然放大雙眼。

OLENS Smoky 1 Day #Gray #PUSCON / GDIA 13.3mm $138 (10片)

ROSÉ柔和浪漫款

總是以個性形象露面的ROSÉ，選擇自然款的OLENS Vivi Ring #Choco，漸變深啡色的設計加上簡單的清晰外圈，戴上後微微透出瞳孔色，自然低調如「裸眼」一般，卻又能點綴氣息，自然的雙眸完美襯托ROSÉ五官的溫柔，而直徑只有13.00mm，非常適合淡妝和素顏。

OLENS Vivi Ring 1 Day #Choco #PUSCON / HK$138 (10片), HK$228 (20片) / GDIA 13.0.mm
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