BLANCO FWD Lite廚餘處理器 限時優惠69折 粉碎固體廢物 節省垃圾徵費

垃圾徵費計劃事在必行，旨在推動各個社會領域減少垃圾產生，不少人已經開始考慮要如何處理家居垃圾。廚餘作為都市固體廢物中最大的一類，更需要特別妥善處理。儘管政府已在各區設立廚餘收集點，但並非所有廚餘都能夠回收，要進行分類處理更加費時，相信廚餘處理將會難倒不少人。德國品牌BLANCO FWD Lite廚餘處理器，直接連接於廚房的排水管，使用時只需將廚餘倒入鋅盆口，機器便會快速將其粉碎成小顆粒及粉末狀，隨水流排出。無論骨頭、蜆殼等硬物都能輕鬆解決，相比起市面上其他下水道式處理器更少噪音，整個使用過程省時省力！

為環保盡最大責任 節省棄置廚餘成本

BLANCO FWD Lite廚餘處理器除了節省棄置廚餘的成本，更可以創造一個優質舒適的生活環境。隔夜未處理的廚餘垃圾會引起許多衛生問題，廚餘處理器能為你即時處理，保持乾淨舒適的居住環境。另外，廚餘在堆填區分解時會釋出甲烷，作為溫室氣體三大主要溫室氣體之一，其暖化能力是二氧化碳的21倍，大量釋出會加劇全球暖化及氣候變化。使用廚餘處理器每日一小步，為你和下一代共建美好家園走出一大步。BLANCO FWD Lite廚餘處理器既能長遠減少垃圾徵費的成本，又可以為環保出一分力，絕對是家庭的首選。