BLINKS注意｜BLACKPINK聯乘星巴克系列全公開 Lisa粉鑽不鏽鋼杯/歌名化成塗鴉圖案

香港的BLINKS要留意了！星巴克(Starbucks)聯乘韓國K-Pop女團BLACKPINK，推出一系列以BLACKPINK為主題的限量時尚杯具及生活精品，更有全新別注版BLACKPINK草莓朱古力忌廉星冰樂，聯乘系列將由7月25日起登陸星巴克，各位BLINKS記得mark實日子！

11 款杯具及 5 款生活精品

BLACKPINK及STARBUCKS聯乘系列，以經典的BLACKPINK色調配搭塗鴉圖案，融入熱門歌曲的歌名如《Forever Young》、《How you like that》及《BOOMBAYAH》，加上心形、鑽石及花朵圖案，打造出衝擊視覺的強烈對比。系列包括11款杯具及5款生活精品，包括沿用BLACKPINK配色的星巴克循環再用杯、咖啡杯和隨行杯，部分款式更加入玩味設計或飾以閃耀水鑽，非常搶眼。星巴克也鼓勵粉絲攜帶自己的時尚杯具，取代一次性外賣杯，為地球出一分力。生活精品則包括手提袋、瑜珈墊、護照套及匙扣，同樣配上塗鴉圖案，亦將於指定星巴克分店有售，讓BLINKS可以將對BLACKPINK的愛，融入日常生活。