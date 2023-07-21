BLINKS注意｜BLACKPINK聯乘星巴克系列全公開 Lisa粉鑽不鏽鋼杯/歌名化成塗鴉圖案

香港的BLINKS要留意了！星巴克(Starbucks)聯乘韓國K-Pop女團BLACKPINK，推出一系列以BLACKPINK為主題的限量時尚杯具及生活精品，更有全新別注版BLACKPINK草莓朱古力忌廉星冰樂，聯乘系列將由7月25日起登陸星巴克，各位BLINKS記得mark實日子！
11款杯具及5款生活精品
BLACKPINK及STARBUCKS聯乘系列，以經典的BLACKPINK色調配搭塗鴉圖案，融入熱門歌曲的歌名如《Forever Young》、《How you like that》及《BOOMBAYAH》，加上心形、鑽石及花朵圖案，打造出衝擊視覺的強烈對比。系列包括11款杯具及5款生活精品，包括沿用BLACKPINK配色的星巴克循環再用杯、咖啡杯和隨行杯，部分款式更加入玩味設計或飾以閃耀水鑽，非常搶眼。星巴克也鼓勵粉絲攜帶自己的時尚杯具，取代一次性外賣杯，為地球出一分力。生活精品則包括手提袋、瑜珈墊、護照套及匙扣，同樣配上塗鴉圖案，亦將於指定星巴克分店有售，讓BLINKS可以將對BLACKPINK的愛，融入日常生活。
系列杯具將在香港所有星巴克分店發售(迪士尼店除外)，但留意BLACKPINK粉紅色水鑽不鏽鋼凍杯及圍裙，只會在海港城港威商場店獨家發售。5款生活精品則僅在指定分店有售。BLACKPINK+星巴克限定快閃店亦在尖沙咀海港城登場，現場更設有BLACKPINK主題擺設，讓粉絲可打卡留念。BLINKS亦可於快閃店，購買限定的粉紅色水鑽不鏽鋼凍杯及時尚圍裙。
即睇BLACKPINK+星巴克限定系列👇🏻👇🏻👇🏻：
BLACKPINK 草莓朱古力忌廉星冰樂
今次聯乘亦包括別注版BLACKPINK草莓朱古力忌廉星冰樂，這款別具特色的黑色和粉紅色飲品，結合香甜草莓和順滑的燕麥奶，底部再注入特濃朱古力醬，夢幻配色絕對可以用來打卡吸Like。頂層覆上一圈圈淺粉色鮮忌廉，綴以標誌性的BLACKPINK心形朱古力牌，加強味道和口感的層次感。