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2023-07-21 12:00:00

BLINKS注意｜BLACKPINK聯乘星巴克系列全公開 Lisa粉鑽不鏽鋼杯/歌名化成塗鴉圖案

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BLINKS注意｜BLACKPINK聯乘星巴克系列全公開 Lisa粉鑽不鏽鋼杯/歌名化成塗鴉圖案

BLINKS注意｜BLACKPINK聯乘星巴克系列全公開 Lisa粉鑽不鏽鋼杯/歌名化成塗鴉圖案

香港的BLINKS要留意了！星巴克(Starbucks)聯乘韓國K-Pop女團BLACKPINK，推出一系列以BLACKPINK為主題的限量時尚杯具及生活精品，更有全新別注版BLACKPINK草莓朱古力忌廉星冰樂，聯乘系列將由725日起登陸星巴克，各位BLINKS記得mark實日子！

11款杯具及5款生活精品

BLACKPINKSTARBUCKS聯乘系列，以經典的BLACKPINK色調配搭塗鴉圖案，融入熱門歌曲的歌名如《Forever Young》、《How you like that》及《BOOMBAYAH》，加上心形、鑽石及花朵圖案，打造出衝擊視覺的強烈對比。系列包括11款杯具及5款生活精品，包括沿用BLACKPINK配色的星巴克循環再用杯、咖啡杯和隨行杯，部分款式更加入玩味設計或飾以閃耀水鑽，非常搶眼。星巴克也鼓勵粉絲攜帶自己的時尚杯具，取代一次性外賣杯，為地球出一分力。生活精品則包括手提袋、瑜珈墊、護照套及匙扣，同樣配上塗鴉圖案，亦將於指定星巴克分店有售，讓BLINKS可以將對BLACKPINK的愛，融入日常生活。

BLACKPINK+星巴克限定系列

BLACKPINK+星巴克限定系列

系列杯具將在香港所有星巴克分店發售(迪士尼店除外)，但留意BLACKPINK粉紅色水鑽不鏽鋼凍杯及圍裙，只會在海港城港威商場店獨家發售。5款生活精品則僅在指定分店有售。BLACKPINK+星巴克限定快閃店亦在尖沙咀海港城登場，現場更設有BLACKPINK主題擺設，讓粉絲可打卡留念。BLINKS亦可於快閃店，購買限定的粉紅色水鑽不鏽鋼凍杯及時尚圍裙。

即睇BLACKPINK+星巴克限定系列👇🏻👇🏻👇🏻

BLACKPINK+星巴克限定系列｜Rosé’s Pick – 15.5oz BLACKPINK 隨行杯(選用環保物料) $200

BLACKPINK+星巴克限定系列｜Rosé’s Pick – 15.5oz BLACKPINK 隨行杯(選用環保物料) $200

BLACKPINK+星巴克限定系列｜Jisoo’s Pick - 24oz BLACKPINK 粉紅色凍杯 $240

BLACKPINK+星巴克限定系列｜Jisoo’s Pick - 24oz BLACKPINK 粉紅色凍杯 $240

BLACKPINK+星巴克限定系列｜Jennie’s Pick – 16oz BLACKPINK 再生料陶瓷咖啡杯(選用30%再生陶瓷) $200

BLACKPINK+星巴克限定系列｜Jennie’s Pick – 16oz BLACKPINK 再生料陶瓷咖啡杯(選用30%再生陶瓷) $200

BLACKPINK+星巴克限定系列｜Lisa’s Pick – 16oz BLACKPINK 粉紅色水鑽不鏽鋼凍杯（香港星巴克海港城限定快閃店獨家發售）$850 BLACKPINK+星巴克限定系列｜Lisa’s Pick – 16oz BLACKPINK 粉紅色水鑽不鏽鋼凍杯（香港星巴克海港城限定快閃店獨家發售）$850
12oz BLACKPINK 粉紅色咖啡杯 $180 BLACKPINK+星巴克限定系列｜14oz BLACKPINK 粉紅色凍杯(選用環保物料) $200 BLACKPINK+星巴克限定系列｜20oz BLACKPINK 粉紅色不鏽鋼水樽 $300 BLACKPINK+星巴克限定系列｜20oz BLACKPINK 粉紅色不鏽鋼水樽 $300 BLACKPINK+星巴克限定系列｜24oz BLACKPINK 黑色凍杯 $240 BLACKPINK+星巴克限定系列｜18OZ BLACKPINK 粉紅色不鏽鋼隨行杯 $260 BLACKPINK+星巴克限定系列｜16oz BLACKPINK 粉紅色隨行杯 $220 BLACKPINK+星巴克限定系列｜16oz BLACKPINK 黑色隨行杯 $220
BLACKPINK+星巴克限定系列｜BLACKPINK 匙扣 $160 BLACKPINK+星巴克限定系列｜BLACKPINK 護照套 $220 BLACKPINK+星巴克限定系列｜BLACKPINK 圍裙 （香港星巴克海港城限定快閃店獨家發售）$250 BLACKPINK+星巴克限定系列｜BLACKPINK 瑜珈墊 $450 BLACKPINK+星巴克限定系列｜BLACKPINK 手提袋 $260

BLACKPINK 草莓朱古力忌廉星冰樂

今次聯乘亦包括別注版BLACKPINK草莓朱古力忌廉星冰樂，這款別具特色的黑色和粉紅色飲品，結合香甜草莓和順滑的燕麥奶，底部再注入特濃朱古力醬，夢幻配色絕對可以用來打卡吸Like。頂層覆上一圈圈淺粉色鮮忌廉，綴以標誌性的BLACKPINK心形朱古力牌，加強味道和口感的層次感。

BLACKPINK草莓朱古力忌廉星冰樂 中$47、大$51、特大$55

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