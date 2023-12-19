BLOOMS & BLOSSOMS x Lane Crawford 聖誕花飾系列 把節慶注入家居

花藝品牌BLOOMS & BLOSSOMS，每年聖誕前夕都會推出特別的花藝裝飾，今年亦不例外，除了有節慶感十足的「The Gift of Gifting」聖誕系列，亦有，Crimson Joy和Candy Cane聖誕花圈。此外，BLOOMS & BLOSSOMS今年特別與連卡佛(Lane Crawford)攜手合作，炮製了一個璀璨奪目的冬日仙境系列The Woods聖誕花圈、Silent night蠟燭花圈，以及Hymn of Joy鐘罩裝飾，把節慶喜悅氣氛注入家中。

The Gift of Gifting聖誕系列，猶如一座情感花園，透過手工製作花圈、優雅的蠟燭、夢幻的花束，以及精緻花瓶裝飾綻放出來，每一個作品都訴說著一個故事，這個系列歌頌贈送禮物背後的心意。

Crimson Joy和Candy Cane花圈，則猶如節日裡的閃耀明星，燦爛奪目，如同節慶的深紅色火焰，由精心保存並染色的垂茸菜、滿 天星、繡球和蓮蓬編織而成，並以可愛的迷你胡桃夾子作為點綴。