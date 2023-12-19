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2023-12-19 16:52:46

BLOOMS & BLOSSOMS x Lane Crawford 聖誕花飾系列 把節慶注入家居

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花藝品牌BLOOMS & BLOSSOMS，每年聖誕前夕都會推出特別的花藝裝飾，今年亦不例外，除了有節慶感十足的「The Gift of Gifting」聖誕系列，亦有Crimson JoyCandy Cane聖誕花圈。此外，BLOOMS & BLOSSOMS今年特別與連卡佛(Lane Crawford)手合作，炮製了一個璀璨奪目的冬日仙境系The Woods聖誕花圈、Silent night蠟燭花圈，以及Hymn of Joy鐘罩裝飾，把節慶喜悅氣氛注入家中。

 

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BLOOMS & BLOSSOMS的聖誕花藝裝飾，華麗別緻，充滿派對氣氛。

The Gift of Gifting聖誕系列，猶如一座情感花園，透過手工製作花圈、優雅的蠟燭、夢幻的花束，以及精緻花瓶裝飾綻放出來，每一個作品都訴說著一個故事，這個系列歌頌贈送禮物背後的心意

Crimson JoyCandy Cane花圈，則猶如節日裡的閃耀明星，燦爛奪目，如同節慶的深紅色火焰，由精心保存並染色的垂茸菜、滿 天星、繡球和蓮蓬編織而成，並以可愛的迷你胡桃夾子作為點綴。

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BLOOMS & BLOSSOMS與連卡佛合作的冬日仙境系列，由十件夢幻的手工花藝品組成，The Woods聖誕花以閃亮玻璃水珠，和迷人小鳥作為裝飾，為家居增添原始森林元素Silent Night蠟燭花如同寶石般閃耀由兩支蠟燭作為主要結構，光線在鹿的模型上舞動，家增添一份節日的驚喜。Hymn of Joy鐘罩裝飾，以一隻小鳥為主題，酒紅色的紅胡椒點綴四周，象徵著繁榮和財富。

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工作坊與限定店 帶來不一樣花藝體驗

BLOOMS & BLOSSOMS由即日起至12月底，舉行「期間限定聖誕工作坊」，教授製作花藝擺設。此外，更在K11 Musea Artisan Lounge 開設期間限定店。此店展出一系列特別花禮收藏，從聖誕吊飾球和餐巾小花環，到燭台擺設和花圈，為愛花之人帶來沉浸式的購物體驗

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