Blue Bottle香港限定咖啡調酒 必試4款特色雞尾酒！指定分店逢星期四至六營業至9 PM

藍瓶咖啡Blue Bottle Coffee又有新動向！品牌近日宣布與世界冠軍調酒大師、香港六大頂級酒吧創辦人 Antonio Lai合作，推出限定 Craft Instant Espresso 企劃，以香港作為調酒創作基調與靈感，一口氣呈獻4款特色雞尾酒，將咖啡的美味與酒香交織，香港指定分店獨家！。中環及灣仔分店將於 2023 年 9 月 30 日起逢星期四至六延長營業時間至晚上 9 時。

Blue Bottle香港限定 Craft Instant Espresso 企劃

藍瓶咖啡Blue Bottle Coffee自登陸香港後一直都和多個本地品牌合作，不只強調咖啡本身，亦相信咖啡能連結本地不同的生活圈，與社區內不同的人分享咖啡的故事，讓更多人感受 Blue Bottle Coffee 的美味咖啡。Blue Bottle Coffee 近日特別邀請了香港著名調酒師 Antonio Lai 聯手合作，將咖啡體驗延伸到晚上，讓顧客以調酒的方式細味 Craft Instant Espresso，融入本地素材，創作出 4 款口味的雞尾酒，所有雞尾酒每杯為港幣 120 元，已包括由咖啡師準備，搭配雞尾酒的小食。

特別推介COFFEE NEGRONI，用上Craft Instant Espresso、日本季之美京都琴酒、金巴利酒、甜苦艾酒調酒，並配以橙皮裝飾，將咖啡融入於調酒原身的甜、苦味中，酒香中帶有咖啡香氣，經過多次的比例計算，調配出咖啡與 Negroni 之間最美味的份量配搭，再加上橙皮作點綴，適合作為開胃酒飲用。

Blue Bottle Coffee 將於 10 月邀請了 Antonio Lai 來到擺花街店作客席調酒師，亦會為大家舉辦一場咖啡及調酒的工作坊，請留意日後 IG@ Blue Bottle Coffee Hong Kong 公布詳情。



CRAFT INSTANT ESPRESSO HAPPY HOUR

日期：2023 年 9 月 30 日 起(星期四至六)

時間：晚上 7 時 至 晚上 9 時

地點：

灣仔店

地址：灣仔聖佛蘭士街 15 號

中環店

地址：中環擺花街 38 號地下及 1 樓