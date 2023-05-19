Blue Bottle Coffee在家沖！最新即溶咖啡Craft Instant Espresso登場 沖出無差別人氣Ice Latte

為了讓一眾咖啡迷能無時無刻盡享美妙的咖啡時光，美國精品咖啡品牌Blue Bottle Coffee推出最新即溶咖啡— Craft Instant Espresso，由5月20日起登陸香港各大Blue Bottle ，包括家用罐裝(單罐及杯測量匙套裝)及便攜裝，希望各位啡迷隨時隨地享用與店內無差別的咖啡。



而Blue Bottle Coffee於製作Craft Instant Espresso過程中，費心力在萃取及冷凍乾燥的2大過程，透過長時間的冷凍乾燥法及溫和的溫度、壓力及提取方法細緻處理咖啡，確保成品質素保持水準，保留咖啡完整的香氣同時令口感得以提升,只要準備匙子及牛奶並跟隨指示，即可輕鬆調配出媲美店內的Iced latte。