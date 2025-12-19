Blue Bottle Coffee灣仔店四周年慶典 假日精品市集試飲季節限定咖啡

Blue Bottle Coffee灣仔店即將踏入四周年，頭炮慶祝活動將於12月20至21日舉辦假日市集，攤位精選六大本地品牌匠人精品，同場指定時間更可以試飲季節限定咖啡。



搜羅六大本地品牌匠人精品 假日市集以「The Art of Gifting」為主題，搜羅本地匠人及創作單位獨特手工作品。其中有灣仔爆紅小屋「Grandma’s Scone」帶來咖啡焦糖餅及海鹽黑松露兩款新口味；元朗八鄉「先鋒田」以慈心有機方式耕作時令君達菜、豆苗、秋葵；主打「大地之子Earthly」地球造型的軟膠玩具「LeeeeeeToy」，為Blue Bottle Coffee特製懷舊昭和風聖誕公仔玩具；花店「To Live and Living Well」展示創意花藝設計及植物；「3 Handmade Ceramics」自製一系列手工陶器；「Modern Times Standard Life Store」搜羅世界各地高質生活配件，如日本手作皮革、銀座鋼品、名古屋襪子、意大利手作錶帶。



試飲世界各地限定風味咖啡 兩日市集同場設有Blue Bottle Coffee試飲攤位，在三個指定時段（下午1時、2時半、4時）提供試飲體驗，大家可品嘗來自世界各地咖啡店的限定風味。名額有限，先到先得。更特別邀請本地爵士音樂家Alan Kwan於12月20日現場演出，大家一邊聽音樂，一邊歎咖啡，享受輕鬆時光。



冬季限定粉紅胡椒拿鐵 趁冬日慶典店內特推多款限定新品，當中有全球限量僅10個、只剩最後1個的手工JIN CUP，由日本 AkihiroWoodworks傳統工藝製成特輕的紅豆色杯子。與日本潮流品牌HUMAN MADE聯乘合作的手調即溶咖啡便攜套裝及Miir保溫隨行杯。冬日特選咖啡則有年度最高評分之一的巴拿馬Finca Deborah頂級咖啡、以粉紅胡椒點綴的冬季限定拿鐵，由Hayes Valley濃縮咖啡混合杜松木質糖漿調成，每一口都細味出粉紅胡椒的香氣餘韻。



12.20收益捐贈「毛守救援」 最後一提，Blue Bottle Coffee灣仔店將於12月20日的全日營業收益，100%捐贈予本地動物救援團體「毛守救援」（Paws Guardian Rescue Shelter），支援在港救援及領養流浪貓狗的工作。

Blue Bottle Coffee灣仔店活動詳情： 「The Art of Gifting」香港假日市集

日期：12 月 20–21 日

時間：中午 12:00 至下午 6:00 試飲咖啡體驗

日期：12 月 20–21 日

時間：下午 1:00／下午 2:30／下午 4:00 Alan Kwan現場表演爵士樂

日期：12 月 20 日

時間：下午 5:00

門票：免費入場 Blue Bottle Coffee（灣仔店） 地址：灣仔聖佛蘭士街 15 號

營業時間：

星期一至五08:00–19:00

星期六、日及公眾假期09:00–19:00

