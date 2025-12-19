熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-12-19 19:00:00

Blue Bottle Coffee灣仔店四周年慶典 假日精品市集試飲季節限定咖啡

分享：
Blue Bottle Coffee灣仔店四周年慶典 假日精品市集試飲季節限定咖啡

Blue Bottle Coffee灣仔店四周年慶典 假日精品市集試飲季節限定咖啡

Blue Bottle Coffee灣仔店即將踏入四周年，頭炮慶祝活動將於12月20至21日舉辦假日市集，攤位精選六大本地品牌匠人精品，同場指定時間更可以試飲季節限定咖啡。
 

搜羅六大本地品牌匠人精品

假日市集以「The Art of Gifting」為主題，搜羅本地匠人及創作單位獨特手工作品。其中有灣仔爆紅小屋「Grandma’s Scone」帶來咖啡焦糖餅及海鹽黑松露兩款新口味；元朗八鄉「先鋒田」以慈心有機方式耕作時令君達菜、豆苗、秋葵；主打「大地之子Earthly」地球造型的軟膠玩具「LeeeeeeToy」，為Blue Bottle Coffee特製懷舊昭和風聖誕公仔玩具；花店「To Live and Living Well」展示創意花藝設計及植物；「3 Handmade Ceramics」自製一系列手工陶器；「Modern Times Standard Life Store」搜羅世界各地高質生活配件，如日本手作皮革、銀座鋼品、名古屋襪子、意大利手作錶帶。
 

adblk5
「Modern Times Standard Life Store」搜羅世界各地高質生活配件，如日本手作皮革、銀座鋼品、名古屋襪子、意大利手作錶帶。 主打「大地之子Earthly」地球造型的軟膠玩具「LeeeeeeToy」，為Blue Bottle Coffee特製懷舊昭和風聖誕公仔玩具。 「Grandma’s Scone」帶來兩款新口味：咖啡焦糖餅及海鹽黑松露。 元朗八鄉「先鋒田」以慈心有機方式耕作君達菜、豆苗、紫秋葵等時令蔬菜。 花店「To Live and Living Well」展示創意花藝設計及植物 「3 Handmade Ceramics」自製一系列手工陶器。

試飲世界各地限定風味咖啡

兩日市集同場設有Blue Bottle Coffee試飲攤位，在三個指定時段（下午1時、2時半、4時）提供試飲體驗，大家可品嘗來自世界各地咖啡店的限定風味。名額有限，先到先得。更特別邀請本地爵士音樂家Alan Kwan於12月20日現場演出，大家一邊聽音樂，一邊歎咖啡，享受輕鬆時光。
 

12月20及21日市集下午1時、2時半、4時，均提供世界各地限定風味咖啡試飲體驗。 試飲手沖咖啡如富香味層次的肯亞Kiambu Handege Washed、帶花香和莓果風味的Ethiopia Hambela Metad Natural等。

冬季限定粉紅胡椒拿鐵

趁冬日慶典店內特推多款限定新品，當中有全球限量僅10個、只剩最後1個的手工JIN CUP，由日本 AkihiroWoodworks傳統工藝製成特輕的紅豆色杯子。與日本潮流品牌HUMAN MADE聯乘合作的手調即溶咖啡便攜套裝及Miir保溫隨行杯。冬日特選咖啡則有年度最高評分之一的巴拿馬Finca Deborah頂級咖啡、以粉紅胡椒點綴的冬季限定拿鐵，由Hayes Valley濃縮咖啡混合杜松木質糖漿調成，每一口都細味出粉紅胡椒的香氣餘韻。
 

冬季限定拿鐵($55)由Hayes Valley濃縮咖啡混合杜松木質糖漿調成，灑上粉紅胡椒，留下胡椒香味餘韻。 由日本 AkihiroWoodworks傳統工藝製成特輕的JIN CUP（$2,550）全球限量僅10個、只剩最後1個。

12.20收益捐贈「毛守救援」

最後一提，Blue Bottle Coffee灣仔店將於12月20日的全日營業收益，100%捐贈予本地動物救援團體「毛守救援」（Paws Guardian Rescue Shelter），支援在港救援及領養流浪貓狗的工作。

節日果醬列日窩夫($78)果醬以新鮮蘋果、薑、荳蔻、丁香等暖香料製成。 季節磅蛋糕由Miam Bakery及Village Bakery，以暖香料、南瓜、 梨、蔓越莓、蘋果及薑本地製作。 HUMAN MADE x BLUE BOTTLE手調即溶咖啡及便攜袋限量版套裝$168 HUMAN MADE x BLUE BOTTLE Miir 16安士保溫隨行杯$325 年度最高評分之一、巴拿馬Finca Deborah 頂級咖啡（$145滴濾/$700咖啡豆）

Blue Bottle Coffee灣仔店活動詳情：

「The Art of Gifting」香港假日市集
日期：12 月 20–21 日
時間：中午 12:00 至下午 6:00

試飲咖啡體驗
日期：12 月 20–21 日
時間：下午 1:00／下午 2:30／下午 4:00

Alan Kwan現場表演爵士樂
日期：12 月 20 日
時間：下午 5:00
門票：免費入場

Blue Bottle Coffee（灣仔店）

地址：灣仔聖佛蘭士街 15 號
營業時間：
星期一至五08:00–19:00 
星期六、日及公眾假期09:00–19:00
 

adblk6

ADVERTISEMENT

登記送大埔超級城聖誕禮物🎄

ad