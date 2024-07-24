BMF塑身及激光脫毛療程 試做體驗價低至$288

BMF的王牌「激光脫毛療程」採用為東方亞洲人膚色而設的儀器

「BMF塑身三步曲」包括排毒、緊緻增肌及定位消脂，各步療程相互配合帶來協同效應——先透過排毒提高新陳代謝率，讓隨後的增肌及消脂療程效果更顯著；有效擊退橙皮脂肪、刺激膠原蛋白增生、並收緊皮膚組織。3步方案均為非入侵性療程，過程中無痛、無創，因此亦無恢復期。「BMF塑身三步曲」今個夏天推出驚喜體驗價$3,288(原價為$9,888)；客戶亦可選擇以優惠價$1,388(原價為$5,388)體驗首兩步療程。

方案的第一步會先為客戶身體排毒，改善水腫問題。透過「消脂酮排毒」，利用熱氈的熱力刺激血液及淋巴流動，加速新陳代謝，讓身體細胞以燃燒脂肪為目標釋放能量，從而達致排汗功效，讓體內毒素隨汗水排出體外。此舉可針對9大瘦身部位，包括下巴、副乳、手臂、腹部、側腰、大腿、大腿外側贅肉、膝蓋及小腿。

「Powershape極速增肌療程」：備受追求健美體態的人士的追捧，有助燃燒脂肪及促進新陳代謝，同時提升肌肉厚度及密度。

「Revol MRF緊膚療程」：結合RF射頻及Laser雷射技術，可根據個人體態及需求，調節編程模式及能量等級。

在進行增肌及消脂療程前，BMF纖體顧問會為客戶提供專業意見，制定合適的塑身方案。3款緊緻增肌的療程包括「Revol MRF緊膚療程」、「CFU Ultima強效塑身療程」及「Powershape極速增肌療程」：

三步曲纖體方案的最後一步為全新推出的「CryoSculpt冷凍溶脂療程」，以專利低溫技術徹底凝結並消除脂肪細胞，促使其自然代謝並排出體外。當中的智能超聲波技術能精準顯示脂肪層的厚度，繼而作定位消脂，有效減少頑固脂肪，為身型重塑理想曲線。

夏日必備 王牌「激光脫毛療程」

BMF合併香港首間引進激光脫毛的皮膚護理中心Bella科學美肌中心，融會逾30年的脫毛技術，旗下的王牌「激光脫毛療程」採用為東方亞洲人膚色而設的儀器，能以激光精確地照射黑色素，破壞毛囊底部及髮根，抑制毛髮生長。BMF的「激光脫毛療程」設有多種波長，針對不同粗幼的毛髮；獨家的「藍寶石冷凍晶片」具備穩定的冷凍恆溫設定，維持於攝氏4度，以減低於進行療程期間所產生的不適感，防止敏感和灼傷。

新客戶現可以體驗價$1,288，享受細部位脫毛療程6次，或大部位脫毛療程3次(單次脫毛療程為$288)。細部位包括上唇、下唇、手背、手指、胸線、膝蓋、腳背、腳趾等；大部位則包括上臂、下臂、大腿、小腿、雙腋、腹部、上背、下背、比堅尼部位等。