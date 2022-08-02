BNO申請/續領攻略2022 一文睇清申請程序/所需文件/副簽資格

英國政府接受自拍的證件相，而官方網站上有詳細列明自拍證件相的要求，例如背景必須為白色、不可以笑、不能配戴眼鏡及帽子以及頭髮不能遮臉等，要求與一般證件相相近。影好後再裁至指定大小，並以jpeg檔上傳即可。

申請BNO副簽人資格：

不少人申請續領BNO時，遇到的最大問題都是尋求適合的副簽人（Countersign）。事實上不是所有BNO都需要副簽，如你的舊BNO遺失或有損壞；又或者申請時候的容貌與現在有很大分別；或個人資料有重大改變，則會被系統視為「First Adult/Child Passport」，這類的護照都需要提供副簽。

非申請人家庭成員，並已認識2年或以上。 持有英國或歐盟護照 (持有BNO亦可) 官方認證的專業人士，如會記者、護士、醫生、會計節、老師等

合資格的副簽人只需在相關的聲明書上，填好個人證件號碼、專業資格、僱主資料等，並同時附上證件個人資料頁的彩色影印本即可。