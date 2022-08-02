BNO申請/續領攻略2022 一文睇清申請程序/所需文件/副簽資格

BNO點申請？BNO點續領？以下為你整理BNO 2022年的申請或續領程序、所需文件、相片要求，以及大家最關注的副簽資格等，好讓大家可以盡快申請到，多一本護照旁身。所有申請程序必須在網上進行，大家可以到https://www.gov.uk/overseas-passports申請。
BNO申請資格：
BNO本來只限曾於1997年7月1日前成功申請過BNO的香港人續領，1997年或之前出生，而未有申請過BNO者，如名字在父母的BNO護照中被列為「included child」，亦符合BNO申請資格。至於97年後出生的港人，英國內政大臣彭黛玲今日(8月2日)正式宣布，容許父母其中一方持有BNO、在97年後才出生的港人，申請BNO簽證，新安排預計會在2022年10月生效。
申請BNO所需文件：
- 香港永久性居民身份證雙面彩色影印本
- 申請人的出生證明彩色影印本
- 申請人12個月內的住址證明文件正本
- (如續領)未剪角的舊BNO護照；如你的護照已遺失或有損毀，則而另外填妥「Cancel a lost or stolen passport」表格。
- BNO以外的有效護照全彩色影印本，每一頁都需要影印；或提供該護照的正本。
＊註︰97年後出生港人、上述新安排下的申請文件要求，尚待正式宣布。
申請BNO相片要求：
英國政府接受自拍的證件相，而官方網站上有詳細列明自拍證件相的要求，例如背景必須為白色、不可以笑、不能配戴眼鏡及帽子以及頭髮不能遮臉等，要求與一般證件相相近。影好後再裁至指定大小，並以jpeg檔上傳即可。
申請BNO副簽人資格：
不少人申請續領BNO時，遇到的最大問題都是尋求適合的副簽人（Countersign）。事實上不是所有BNO都需要副簽，如你的舊BNO遺失或有損壞；又或者申請時候的容貌與現在有很大分別；或個人資料有重大改變，則會被系統視為「First Adult/Child Passport」，這類的護照都需要提供副簽。
- 非申請人家庭成員，並已認識2年或以上。
- 持有英國或歐盟護照 (持有BNO亦可)
- 官方認證的專業人士，如會記者、護士、醫生、會計節、老師等
合資格的副簽人只需在相關的聲明書上，填好個人證件號碼、專業資格、僱主資料等，並同時附上證件個人資料頁的彩色影印本即可。
申請BNO郵寄及收費：
大家可以選擇不同頁數的BNO，34頁10年期的成人護照為86英鎊，連郵費則為105.86英鎊，大約HKD $1,000；而50頁十年期的成人護照則需96英鎊，連郵費為115.86英鎊，大約HKD $1,095，大家可選擇以信用卡（Visa/Mastercard）網上付款。完成付款後會收到email及短訊，內附登入網頁及申請編號，大家可以登入查詢申請狀態，它們亦會定時傳送有關申請狀態的短訊。