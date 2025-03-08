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生活
2025-03-08 10:00:00

Bobbi Brown晶鑽漾色期間限定店 唇色配對/自製唇膏掛件/獨家發售「雲石粉餅」

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Bobbi Brown晶鑽漾色期間限定店 唇色配對/自製唇膏掛件/獨家發售「雲石粉餅」

Bobbi Brown晶鑽漾色期間限定店 唇色配對/自製唇膏掛件/獨家發售「雲石粉餅」

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Bobbi Brown由即日至316日在尖沙咀K11 Art Mall 地下中庭開設「晶鑽漾色期間限定店」，體驗最新推出的「晶鑽漾色盈潤唇膏 」，唇一支結合潤唇膏的滋潤舒適、唇膏的濃郁色彩及唇彩的水潤光澤，打造水光嫩唇的效果。

Bobbi Brown在尖沙咀K11 Art Mall 地下中庭開設「晶鑽漾色期間限定店」

Bobbi Brown在尖沙咀K11 Art Mall 地下中庭開設「晶鑽漾色期間限定店」

Bobbi Brown「晶鑽漾色期間限定店」設有不少粉嫩夢幻打卡位，展示唇彩小心機。期間限定店設有多個互動環節，包括唇色配對牆，了解自己屬於冷色或暖色調；另有打卡必去的水光鏡像概念館；另可參加「幸運投球」遊戲，額外換領禮品。登記入場並完成指定任務，有機會贏取限定禮遇及換領產品體驗裝。31013日，現場更有30分鐘的「原生水光嫩唇教室」，由Bobbi Brown專業彩妝師一對一量身訂造個人化的美妝課堂，教大家如何打造柔嫩水潤的原生感唇妝。「Skinfication花藝手工卡」製作班及「唇膏掛件DIY工作坊」，適合喜歡手作的女生們！

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晶鑽漾色配對牆

晶鑽漾色配對牆

期間限定店設有多個互動環節，體驗柔嫩自然的水光嫩唇：

晶鑽漾色配對牆

探索6款人氣熱賣的唇膏色調，了解自己屬於冷色或暖色調，尋找最適合的「原生感唇色」。

原生嫩唇體驗區

Bobbi Brown專業彩妝師提供唇色搭配及上妝指導的專業意見，體驗原生偽素顏的水光嫩唇。

原生嫩唇體驗區

原生嫩唇體驗區

水光鏡像概念館

水光鏡像概念館

水光鏡像概念館

塗上您的專屬「晶鑽漾色盈潤唇膏」後，走進鏡像空間，沉浸式體驗水光唇妝，展現迷人魅力。

於期間限定店內購買任何產品，可參加「幸運投球」遊戲，額外換領驚喜禮品。 完成所有任務後，可換領Bobbi Brown 的王牌產品體驗包

重點期間限定活動

唇膏掛件DIY工作坊

凡於389141516日在期間限定店購買「晶鑽漾色盈潤唇膏 」，即可參加唇膏掛件DIY工作坊，以鎖匙扣裝飾手袋同時方便攜帶唇膏補妝，隨時隨地滋潤雙唇。

原生水光嫩唇教室及「Skinfication花藝手工卡」製作班

登記預約30分鐘期間限定店的一對一化妝指導服務，完成後可參與「Skinfication 花藝手工卡」製作班，以乾花創作心意卡，送給摯愛。

日期：31013

報名費：$480(須提前預約，完成後，報名費用$480可全數換領Bobbi Brown正價產品)

致電2111 3912WhatsApp

「Skinfication花藝手工卡」製作班 唇膏掛件DIY工作坊

限定店專屬禮遇

晶鑽漾色盈潤唇頰套裝 $700 (總價值$1,020)

．晶鑽漾色盈潤唇膏 X2

．脂胭唇膏(指定色調)

Bobbi Brown唇膏鎖匙扣

晶鑽漾色盈潤唇頰套裝 $700 (總價值$1,020)

晶鑽漾色盈潤唇頰套裝 $700 (總價值$1,020)

春日盈潤王牌限量套裝 $1,375 (總價值$2,233)

春日盈潤王牌限量套裝 $1,375 (總價值$2,233)

春日盈潤王牌限量套裝 $1,375 (總價值$2,233)

．無重輕霧氣墊粉底

．蟲草抗氧修護精華底霜 5ml

．晶鑽漾色盈潤唇膏 X2

．脂胭唇膏(指定色調)

．維他命營養底霜 15ml

．維他命營養柔亮精華 4ml

．紓緩卸妝潔面油 30ml

Bobbi Brown化妝袋

Bobbi Brown唇膏鎖匙扣

限定店率先獨家發售全新粉透柔光粉餅

Bobbi Brown更同步推出全新「粉透柔光粉餅」，在修飾膚色及定妝同時保留自然光澤，令底妝保持柔焦提亮妝效。全新粉透柔光粉餅，擺脫傳統粉餅補妝出現厚粉的情況，因當中混合粉紅大理石色彩，又被稱為「雲石粉餅」，有效提亮膚色，矯正膚色不均的問題，每次補妝都能呈現更透亮的妝效。粉餅同時長效控制油光、柔化底妝及瑕疵，柔焦肌膚成分消除瑕疵、紋理和毛孔。粉餅混合粉紅珍珠光澤粒子，在光線折射下，散發自然明亮、柔焦的妝效，同時不會犧牲肌膚本身的自然光彩。

Bobbi Brown 粉透柔光粉餅 $420 Bobbi Brown 粉透柔光粉餅 $420

Bobbi Brown 晶鑽漾色期間限定店

日期：即日至316

時間：11:00 - 21:00

地址：K11 Art Mall 地下中庭

Bobbi Brown「晶鑽漾色期間限定店」登記網址 

Bobbi Brown 晶鑽漾色期間限定店

Bobbi Brown 晶鑽漾色期間限定店

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