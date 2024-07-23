Bobbi Brown「無重輕霧期間限定店」化妝教室學化輕盈底妝/送修眉服務

Bobbi Brown由即日至7月28日，在尖沙咀海港城開設「無重輕霧期間限定店」，現場不單可以體驗最新推出的「無重輕霧粉底液」，更有多個互動環節，體驗極緻的無重空氣感，另外亦有無重輕霧底妝教室，由專業化妝師教授如何打造適合夏天的無重底妝。當然還有打卡位，以及率先獨家發售的七夕限定星夜相遇系列。

Bobbi Brown「無重輕霧期間限定店」化妝教室學化輕盈底妝/送修眉服務

主打霧面啞光的「無重輕霧粉底液」，質感如空氣輕薄，但在透薄之餘有一定遮瑕度，輕鬆還原自然的真實肌膚。粉底長效持妝之餘，也有水潤保濕配方，隨時隨地保持輕盈無瑕的妝容。在活動當日，Bobbi Brown的Pro Artists Kit Tang親自示範新粉底液，他更分享夏日定妝的小秘技：先用蜜粉掃在下巴、額頭及鼻樑T字位；而在面頰位置掃上粉狀胭脂，這個方法一來可以上少一層粉，減少皮膚負擔，二來又慳時間，女生們真的要學起來！

期間限定店將設有多個互動環節，體驗極緻的無重空氣感： REAL BEAUTY 打卡位 先於入口處登記並獲得活動地圖及換領王牌產品體驗裝，然後依序體驗每個環節。

入口處登記可獲得活動地圖及換領王牌產品體驗裝

尋找專屬色號 探索多種色號小卡，並根據膚色調性(偏冷、中性、偏暖)找到最適合的色號。

還原真實肌膚 享用15分鐘無重底妝服務，由Bobbi Brown專業彩妝師提供專業的色號搭配及上妝指導。 記錄 REAL BEAUTY 燈光會模仿日夜光影的變化，感受無重輕霧粉底液的24小時長效自然妝效。

限定店率先獨家發售 Bobbi Brown 七夕限定星夜相遇系列 流星劃過銀河，許下對愛的祈願。Bobbi Brown推出全新七夕限定星夜相遇系列，以流星銀河為靈感，打造閃爍迷人的色調，重現愛情內心如星光般的光芒。獨特的星空包裝設計，令禮物更添難忘浪漫。系列包括： ．Luxe Matte Liquid Lipstick 極緻奢華啞緻唇釉 $350 ．Luxe Eye Shadow Quad 柔絲炫彩4色眼影 $615 ．Brightening Blush 粉嫩晶透胭脂 $550

重點期間限定活動 無重輕霧底妝教室 由Bobbi Brown專業化妝師分享及教授如何打造適合夏天的無重輕霧底妝！ 日期：7月23 – 25日 報名費： $680 (必須提前預約) 致電 2110 9387 或 WhatsApp 預約 *完成後，報名費用$680可全數換領Bobbi Brown正價產品。 底妝 Pro tips 專業示範 由Bobbi Brown Pro Artists, Lily Yeong (@bbpro_hk_lilyyeong) 及 Kit Tang (@bbpro_hk_kit.tang) 公開示範專業底妝秘訣，期間更設有神秘禮遇！ 日期：7月26日 – 17:00 及 19:00；7月27日 – 15:00 及 17:00