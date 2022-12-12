Bobby Hill冬日小鎮期間限定店登陸朗豪坊 聖誕主題精品/雪景打卡位/預售新年揮春及利是封 (附精品價錢及發售日期)

盞鬼男孩Bobby Hill經常出現於大家的WhatsApp對話之中，Bobby將於明日起(12月13日)登陸旺角朗豪坊，開設冬日小鎮期間限定店，Bobby換上一身具玩味的聖誕節慶裝扮，戴上聖誕帽和聖誕披肩，靜坐在小鎮最當眼位置等待大家的探訪和蒞臨，並有Bobby屋企經典打卡位，更發售一系列聖誕主題的限定精品，12月尾更會發售新年揮春及利是封，與大家一同歡渡聖誕及農曆新年！

《King Of The Hill》Bobby Hill 冬日小鎮期間限定店

聖誕節是家庭溫馨團聚的日子，Bobby今次與他的《King Of The Hill》盞鬼搞笑家人結伴到訪kkplus，期間限定店更高度還原《King Of The Hill》內添上聖誕佈置的客廳及劇中多個重要元素，標誌性的沙發、聖誕禮物堆、家中門窗等，讓大家可以輕鬆與 Bobby一家打個卡，聚首一堂歡渡節日。期間限定店同時將他們生活的小城鎮日常呈現予港人，包括大街小巷掛上璀璨耀目的燈飾，亦有雪堆砌成的雪人寶寶，打造成傳統美國小鎮，讓大家一同打卡。

Bobby Hill 冬日小鎮期間限定店打卡位｜門口佛系 Bobby Bobby換上一身具玩味的聖誕節慶裝扮，戴上聖誕帽和聖誕披肩，靜坐在小鎮最當眼位置，等待大家的探訪和蒞臨，以貫徹他一貫佛系精神——「緣份到了，自然就能一起打個卡！」

Bobby Hill冬日小鎮期間限定店打卡位｜門口佛系Bobby

Bobby Hill 冬日小鎮期間限定店打卡位｜凍凍冬冰雪角落 於街上的冰雪角落感受冬日雪境。以紛雪堆砌雪人，與Bobby來一場雪球戰，分個勝負，上演一幕幕冬日美景吧。

Bobby Hill冬日小鎮期間限定店打卡位｜凍凍冬冰雪角落

Bobby Hill 冬日小鎮期間限定店打卡位｜ Bobby 屋企 期間限定店神還原《King Of The Hill》內添上聖誕布置的客廳及劇中多個重要元素，標誌性的沙發、聖誕禮物堆、家中門窗等，讓大家可以輕鬆與 Bobby一家打個卡，聚首一堂歡渡節日。

Bobby Hill 冬日小鎮期間限定店打卡位｜小鎮聖誕燈飾 小鎮的街上掛上璀璨耀目的聖誕燈飾，打造成傳統於美國小鎮的閃亮大街，於街上彌漫著普世歡騰的節日氣氛，與眾人分享溫馨節日時光。

Bobby 精美周邊商品 今次冬日小鎮期間限定店的周邊商品，特別加入聖誕及新年元素，當中多款更是首次曝光的Bobby周邊商品，包括家居服飾、文具、精品。當然少不了早前限定店完售的Bobby精品，再度於今次期間限定店限量發售，Bobby fans不要錯過。 即睇冬日小鎮期間限定店周邊商品👇🏻👇🏻👇🏻：

節日雙重賞 限定店獨家優惠 凡於期間限定店消費任何金額即可獲Bobby聖誕貼紙乙張；消費滿$500，更可獲Bobby Hill聖誕水晶球造型紙卡聖誕吊飾一張(Mox客戶特選優惠於活動期間使用Mox卡消費滿$50即可獲得)。