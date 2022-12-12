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2022-12-12 20:05:06

Bobby Hill冬日小鎮期間限定店登陸朗豪坊 聖誕主題精品/雪景打卡位/預售新年揮春及利是封 (附精品價錢及發售日期)

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Bobby Hill冬日小鎮期間限定店登陸朗豪坊 聖誕主題精品/雪景打卡位/預售新年揮春及利是封 (附精品價錢及發售日期)

Bobby Hill冬日小鎮期間限定店登陸朗豪坊 聖誕主題精品/雪景打卡位/預售新年揮春及利是封 (附精品價錢及發售日期)

盞鬼男孩Bobby Hill經常出現於大家的WhatsApp對話之中，Bobby將於明日起(1213)登陸旺角朗豪坊，開設冬日小鎮期間限定店，Bobby換上一身具玩味的聖誕節慶裝扮，戴上聖誕帽和聖誕披肩，靜坐在小鎮最當眼位置等待大家的探訪和蒞臨，並有Bobby屋企經典打卡位，更發售一系列聖誕主題的限定精品，12月尾更會發售新年揮春及利是封，與大家一同歡渡聖誕及農曆新年！

《King Of The Hill》Bobby Hill 冬日小鎮期間限定店

《King Of The Hill》Bobby Hill 冬日小鎮期間限定店

聖誕節是家庭溫馨團聚的日子，Bobby今次與他的《King Of The Hill》盞鬼搞笑家人結伴到訪kkplus，期間限定店更高度還原《King Of The Hill》內添上聖誕佈置的客廳及劇中多個重要元素，標誌性的沙發、聖誕禮物堆、家中門窗等，讓大家可以輕鬆與 Bobby一家打個卡，聚首一堂歡渡節日。期間限定店同時將他們生活的小城鎮日常呈現予港人，包括大街小巷掛上璀璨耀目的燈飾，亦有雪堆砌成的雪人寶寶，打造成傳統美國小鎮，讓大家一同打卡。

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Bobby Hill冬日小鎮期間限定店打卡位｜門口佛系Bobby

Bobby換上一身具玩味的聖誕節慶裝扮，戴上聖誕帽和聖誕披肩，靜坐在小鎮最當眼位置，等待大家的探訪和蒞臨，以貫徹他一貫佛系精神——「緣份到了，自然就能一起打個卡！」

Bobby Hill冬日小鎮期間限定店打卡位｜門口佛系Bobby

Bobby Hill冬日小鎮期間限定店打卡位｜門口佛系Bobby

Bobby Hill冬日小鎮期間限定店打卡位｜凍凍冬冰雪角落

於街上的冰雪角落感受冬日雪境。以紛雪堆砌雪人，與Bobby來一場雪球戰，分個勝負，上演一幕幕冬日美景吧。

Bobby Hill冬日小鎮期間限定店打卡位｜凍凍冬冰雪角落

Bobby Hill冬日小鎮期間限定店打卡位｜凍凍冬冰雪角落

Bobby Hill冬日小鎮期間限定店打卡位｜Bobby屋企

期間限定店神還原《King Of The Hill》內添上聖誕布置的客廳及劇中多個重要元素，標誌性的沙發、聖誕禮物堆、家中門窗等，讓大家可以輕鬆與 Bobby一家打個卡，聚首一堂歡渡節日。

Bobby Hill冬日小鎮期間限定店打卡位｜Bobby屋企 Bobby Hill冬日小鎮期間限定店打卡位｜Bobby屋企

Bobby Hill冬日小鎮期間限定店打卡位｜小鎮聖誕燈飾

小鎮的街上掛上璀璨耀目的聖誕燈飾，打造成傳統於美國小鎮的閃亮大街，於街上彌漫著普世歡騰的節日氣氛，與眾人分享溫馨節日時光。

Bobby Hill冬日小鎮期間限定店打卡位｜小鎮聖誕燈飾 Bobby Hill冬日小鎮期間限定店打卡位｜小鎮聖誕燈飾

Bobby精美周邊商品

今次冬日小鎮期間限定店的周邊商品，特別加入聖誕及新年元素，當中多款更是首次曝光的Bobby周邊商品，包括家居服飾、文具、精品。當然少不了早前限定店完售的Bobby精品，再度於今次期間限定店限量發售，Bobby fans不要錯過。

即睇冬日小鎮期間限定店周邊商品👇🏻👇🏻👇🏻

Bobby Hill 造型聖誕針織毛衣 各$368 Bobby Hill 造型睡衣及眼罩套裝 $388 Bobby Hill 造型睡衣及眼罩套裝 $388 Bobby Hill 聖誕造型文件夾 各$38 Bobby Hill 打坐造型毛公仔：Bobby毛公仔實屬非常罕見！這次於限定店主打的Bobby打坐造型plush，最適合攬住做嘢！$428 (發售日期：12月中旬) Bobby Hill 丘比特造型地毯 $388 Bobby Hill Tee Bobby Hill 造型貼紙套裝共有5張，每款都有不同的bobby表情。$48 Bobby Hill 聖誕卡 各$68 Bobby Hill 造型布袋：新推出的兩款全新Bobby造型布袋，有側面和單眼精靈樣兩款。$188 Bobby Hill造型襪子 $148 Bobby Hill造型襪子 $88 Bobby Hill 金屬扣章套裝：一套有3個，可以把Bobby掛在身上或冷帽上。$148 可以把Bobby掛在身上或冷帽上 Bobby Hill 熱狗造型小物收納袋：Bobby在動畫內曾經於球場內擔任熱狗售賣員，這次收納袋用上熱狗造型的Bobby，罕見之餘又可愛。$128 Bobby Hill Computer Case $298 Bobby Hill Bottle $188 Bobby Hill Paper Cup Set $58 Bobby Hill 禮物包裝紙 $38 Bobby Hill 禮物包裝紙 $38 Bobby Hill造型披肩 $288 (發售日期：12月中旬) Bobby Hill造型披肩 $288 (發售日期：12月中旬) Bobby Hill收納袋 Bobby Hill收納袋 Bobby Hill 造型小毛巾 $98(發售日期：12月中旬) Bobby Hill 造型小毛巾 $98(發售日期：12月中旬) Bobby Hill 揮春 $38 (發售日期：12月下旬) Bobby Hill 揮春 $38 (發售日期：12月下旬) Bobby Hill 揮春 $38 (發售日期：12月下旬) Bobby Hill 揮春 $38 (發售日期：12月下旬) Bobby Hill 揮春 $38 (發售日期：12月下旬) Bobby Hill 揮春 $38 (發售日期：12月下旬) Bobby Hill 揮春 $38 (發售日期：12月下旬) Bobby Hill 造型利是封 $68 (發售日期：12月下旬) Bobby Hill 造型利是封 $68 (發售日期：12月下旬) Bobby Hill 造型利是封 $68 (發售日期：12月下旬) Bobby Hill 造型農曆新年地毯 $238 (發售日期：12月下旬)

節日雙重賞 限定店獨家優惠

凡於期間限定店消費任何金額即可獲Bobby聖誕貼紙乙張；消費滿$500，更可獲Bobby Hill聖誕水晶球造型紙卡聖誕吊飾一張(Mox客戶特選優惠於活動期間使用Mox卡消費滿$50即可獲得)

King Of The HillBobby Hill 冬日小鎮期間限定店

日期：202212132202325

地點：旺角朗豪坊商場12KKPLUS POP-UP STORE

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