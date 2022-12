Bobby Hill冬日小鎮期間限定店登陸朗豪坊 聖誕主題精品/雪景打卡位/預售新年揮春及利是封 (附精品價錢及發售日期)

《King Of The Hill》Bobby Hill 冬日小鎮期間限定店

聖誕節是家庭溫馨團聚的日子,Bobby今次與他的《King Of The Hill》盞鬼搞笑家人結伴到訪kkplus,期間限定店更高度還原《King Of The Hill》內添上聖誕佈置的客廳及劇中多個重要元素,標誌性的沙發、聖誕禮物堆、家中門窗等,讓大家可以輕鬆與 Bobby一家打個卡,聚首一堂歡渡節日。期間限定店同時將他們生活的小城鎮日常呈現予港人,包括大街小巷掛上璀璨耀目的燈飾,亦有雪堆砌成的雪人寶寶,打造成傳統美國小鎮,讓大家一同打卡。