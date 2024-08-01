bonaqua「簡生活‧揀獎賞」盛夏大抽獎 贏雙人來回東京機票+富士山一日遊/ 與Ivy So@COLLAR互動體驗

為鼓勵大家「簡化生活」，bonaqua推出連環獎勵計劃「簡生活‧揀獎賞」，只要購買bonaqua產品，即有機會贏取一系列獎賞，包括雙人來回東京可持續綠色之旅、與COLLAR「仙氣擔當」Ivy So、「跳高女神」楊文蔚零距離互動！不可錯過儲分揀獎賞，換取與楊文蔚創辦的品牌 Aim Higher C-lub聯乘的一系列生活小物，即睇內文了解詳請！
「簡生活」抽獎活動 贏雙人來回東京可持續綠色之旅
即日起至9月30日，於指定商戶購買任何bonaqua礦物質水產品滿$20或以上，登入或開立COKE+會員帳戶並上傳收據，即可參與「簡生活」大抽獎以及自動參與儲分計劃。
是次「簡生活」大抽獎將分兩輪舉行，大獎為雙人來回日本東京機票連可持續綠色之旅，當中包括捐款碳抵銷計劃，贊助減排項目，更賞你富士山人氣自然體驗一日遊，實行一邊玩一邊嚮應可持續生活（兩輪共 2 名中獎名額）！二獎是香港綠色主題酒店雙人度假住宿套票（兩輪共 10名中獎名額）。每名 COKE+ 帳戶上載收據次數不限。
第一輪抽獎活動日期：2024 年7月31日至8月28日
第二輪抽獎活動日期：2024年8月29日至10月1日。
「隨時加賞」大抽獎 有機會與 Ivy So、楊文蔚零距離互動
符合指定條件，便可參與額外的「隨時加賞」抽獎活動，並在「簡生活‧揀獎賞」儲分計劃獲得雙倍積分，換領精選禮遇。
即日起至8月13日期間，在7-Eleven便利店、惠康超級市場購買bonaqua礦物質水產品滿20元以上的成功登記單據，除了「簡生活」大抽獎之外，更會自動參與「隨時加賞」抽獎活動，無須另行登記。
- 7-Eleven 便利店「隨時加賞」獎賞：10 名幸運兒可以與 Ivy So@COLLAR 一同參與「簡活力」的體驗
- 惠康超級市場「隨時加賞」獎賞：10 名幸運兒可以與跳高運動員楊文蔚一同參與親子瑜伽工作坊。
「儲分揀獎賞」儲分換簡精品
每張成功在 COKE + 平台登記的「簡生活」大抽獎的收據，亦會自動參與「簡生活‧揀獎賞」儲分計劃，毋須另行登記，COKE+ 用戶亦可透過實踐簡約生活累積積分，憑指定積分換領一系列精選的簡精品，包括價值$6,550 tokyobike日系單車、價值$3,220 日系品牌行李箱，以及多款 bonaqua X Aim Higher C-lub 的簡約生活用品，例如瑜伽墊、水樽以及環保餐具等。
即睇「儲分揀獎賞」可持續禮遇
雙倍積分儲分攻略
攻略一
每張成功登記的收據可獲得 20 分積分；如符合下列指定條件的單據，在指定商戶購買指定金額及產品，亦會自動獲得雙倍積分（即 40 分）！
攻略二
身體力行實踐簡約生活，更可在「簡生活‧揀獎賞」儲分計劃獲得積分，例如每次完成「環保從簡」小任務，包括環保回收、購買二手衫；或完成「自然從簡」小任務，做 30 分鐘活動、步行超過 8000 步等，每次上傳證明相片至 COKE+ 平台，即可獲得 5 分積分，每個 COKE+ 帳戶最多透過從簡小任務賺取 25 分。
攻略三
親臨 bonaqua品牌活動（活動詳情將於稍後公佈，密切留意官方消息）並完成任務即可獲專屬QR CODE，每完成一個任務即可獲得 10 分積分，每個 COKE+ 帳戶最多可賺取 50 分。
以上活動及優惠受限於條款及細則，所有獎品數量有限，送完即止。