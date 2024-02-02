Bosch「The Future of the Kitchen」限時展覽 百萬級廚房/line嵌入式焗爐/<>0°C保鮮雪櫃

早前Bosch於ELEMENTS圓方呈獻限時展覽「The Future of the Kitchen」，是體驗Bosch現代家電美學的一次精彩之旅。由一面accent｜line嵌入式焗爐系列純黑展示牆開始，即時見證品牌完美平衡現代家電專業功能與極簡主義風格精髓，展示牆背後更設有品牌的歷史里程，讓大家深入了解產品外的品牌故事；同時場內陳列多元化的最新產品，不論是雪櫃、洗碗碟機、洗衣及乾衣機、嵌入式焗爐，都彰顯了德國科技與工藝設計，完全滿足現代家庭需要，由Bosch引領成就生活之美。
Bosch accent|line 嵌入式焗爐系列與Poliform展示沉浸式品味限時展覽
為了帶來沉浸式體驗，Bosch首次與意大利頂級傢俱品牌Poliform合作，讓大家走入一個完美理想的廚房場景。整個廚房由Poliform意大利原廠設計，配合了深色系的美學主流，以頂級橡木為主軸，設置了Bosch全新accent｜line嵌入式焗爐系列，其一體化的純黑外型，無論手柄及玻璃門面都是純黑主調，與Poliform 的設計營造出和諧氛圍，對 照中間的料理檯，顯得別具型格，亦完美展示純黑系電器能融入各種裝修風格的優點。
與此同時，廚房是特別容易產生油污的空間，耐用及方便清潔成為重要條件，Bosch及Poliform在設計當中就作出周全考慮，廚櫃材料耐用且歷久不衰，同樣地 accent|line嵌入式焗爐系列的純黑設計具備日常使用的耐磨性、抗刮及防污漬特性，完美滿足繁忙的都市生活需要。
一起推動可持續發展的未來 建立健康生活模式
現代消費者重視個人健康及可持續發展，Bosch以「The Future of the Kitchen」為主 題，當然考慮到推動可持續生活模式的可能性，因此限時展覽內特設Bosch雪櫃專區，讓大家明白家電產品亦是環保的重要一環。全球每年約十三億噸的食物遭到耗損或浪費，廚餘佔食物浪費的四分之一或以上。Bosch雪櫃衛生過濾系統是保存廚餘的好方法，這些小步驟有助於減少食物浪費。此外，憑藉德國專利技術，Bosch Vario Style雪櫃獨家配備3個<>0°C保鮮儲存箱，可根據食材需要設置濕度，並分類於不同空間。約95%濕度高濕區有效延長蔬果保鮮期；約50%濕度低溫區有助保持肉類或壽司於理想低溫狀態。與此同時，Bosch XXL獨立歐式四門雪櫃的特 大空間可以為各式食物乾貨找到合適的存放位置並保存更長時間，令大家不會因為無法儲存食物而造成浪費。