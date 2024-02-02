Bosch「The Future of the Kitchen」限時展覽 百萬級廚房/line嵌入式焗爐/<>0°C保鮮雪櫃

早前Bosch於ELEMENTS圓方呈獻限時展覽「The Future of the Kitchen」，是體驗Bosch現代家電美學的一次精彩之旅。由一面accent｜line嵌入式焗爐系列純黑展示牆開始，即時見證品牌完美平衡現代家電專業功能與極簡主義風格精髓，展示牆背後更設有品牌的歷史里程，讓大家深入了解產品外的品牌故事；同時場內陳列多元化的最新產品，不論是雪櫃、洗碗碟機、洗衣及乾衣機、嵌入式焗爐，都彰顯了德國科技與工藝設計，完全滿足現代家庭需要，由Bosch引領成就生活之美。

Bosch accent|line 嵌入式焗爐系列與 Poliform 展示沉浸式品味限時展覽

為了帶來沉浸式體驗，Bosch首次與意大利頂級傢俱品牌Poliform合作，讓大家走入一個完美理想的廚房場景。整個廚房由Poliform意大利原廠設計，配合了深色系的美學主流，以頂級橡木為主軸，設置了Bosch全新accent｜line嵌入式焗爐系列，其一體化的純黑外型，無論手柄及玻璃門面都是純黑主調，與Poliform 的設計營造出和諧氛圍，對 照中間的料理檯，顯得別具型格，亦完美展示純黑系電器能融入各種裝修風格的優點。