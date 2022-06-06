bossini X SmileyWorld 聯乘釋放笑能量 襯出型格親子裝

兩年多的疫情，大家總是蒙著咀，收起了燦爛笑容。為帶來更多正能量，bossini與英國品牌Smiley聯乘，推出一系列以Color Up Your Smile為主題的產品，迎接Smiley創立50週年之餘，也為大家打造充滿微笑的Smiley World。系列除了男女裝之外，也有同時推出童裝，為一家大細打造型格親子裝。

是次聯成系列的服裝及配飾印上了多款正能量標語，亦希望利用色彩繽紛的「微笑」印花圖案，傳播「正能量」與快樂。系列包括黑白色系單品加上搶眼的黃色SmileyWorld笑臉、充滿玩味感的螢光色系T-shirt。除此之外，女裝還推出運動服裝系列，寬鬆設計配搭舒適快乾物料，讓的運動風格頓時充滿活力。至於童裝設計亦承襲了成人款式設計，只要簡單加頂笑臉Cap帽，即時襯出一身家庭裝出遊。