BOYNEXTDOOR X BBNEXDO快閃店 入場獨家小卡/滿額小卡/商品一覽

韓國人氣男子組合 BOYNEXTDOOR的官方角色「BBNEXDO」將於12月12日至28期間登陸葵芳新都會廣場，帶來「BBNEXDO is Coming to Town」快閃店，售賣多款BBNEXDO公仔周邊。入場即送獨家透明小卡，還有滿額小卡贈送，即睇以下快閃店詳情。
《BBNEXDO is Coming to Town》商品一覽
《BBNEXDO is Coming to Town》入場小卡及滿額小卡
《BBNEXDO is Coming to Town》付款資訊
可使用八達通 (Octopus)、Visa、Mastercard、Amex (美國運通)、支付寶 (Alipay)、PayMe、微信支付 (WeChat Pay) 和銀聯 (Union Pay) 進行付款
不接受現金支付。
BOYNEXTDOOR《BBNEXDO is Coming to Town》快閃店資訊
-
日期： 2025年12月12日 (五) - 2025年12月28日 (日)
-
時間： 11:00 - 21:00
-
12月24日至12月26日 11:00 - 22:00
-
地點： 葵芳新都會廣場L3中庭