BRAND OFF中環新店重新開幕 優惠價發售CHANEL及HERMES手袋/新會員5%折扣

源自日本的二手奢侈品品牌BRAND OFF的中環店，最近以全新面貌示人，經裝修後重新開業，新店更有多款期間限定商品，部份貨品會以激減優惠的價格發售，一眾手袋控切勿錯過。
疫情復甦以來，BRAND OFF 中環店在銷售金額、會員數量及名牌回收業務均有明顯的增長。為了滿足不斷增長的服務需求，BRAND OFF中環店進行了多方面升級，以全新面貌提升顧客體驗。新店以「尊貴」為定位，讓顧客在過千件二手奢侈品的寶藏庫中尋寶。
獨立回收專區及VIP Room
新店共兩層高，設有VIP Room及獨立回收專區，設計概念為尊貴的「二手包包衣櫥」，展示櫃採用簡約輕奢的風格，以黃、紫、玫瑰金顏色點綴。B1樓層更設有專為尊貴顧客而設的獨立回收專區及VIP Room，提供具私隱且安心的服務空間，讓顧客自在地購物或放售。
CHANEL及HERMES手袋優惠價發售
中環新店展示過千件商品庫存，涵蓋名牌手袋、手錶、珠寶、貴金屬及服飾等多種類型的二手奢侈品，更獨有珍稀商品展示區，更有多款期間限定商品，部份珍稀手袋將由即日起至7月26日登場，部份貨品以激減優惠的價格發售，包括CHANEL及HERMES手袋！
中環店期間限定商品
為慶祝新店重新開幕，BRAND OFF 將於由即日起至7月26日期間推出多項精彩活動：
1. 顧客於中環店內登記成為 BRAND OFF 新會員，即可獲贈精美絲巾一條（數量有限，送完即止）。
2. 新會員首次購物並分享 BRAND OFF Facebook 中環店重新開幕帖文，即可享受5%的折扣及24個月免息分期。
3. 訂單金額滿$20,000，更可獲得精美禮品一份（數量有限，送完即止）。