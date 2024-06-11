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生活
2024-06-11 20:30:00

BRAND OFF中環新店重新開幕 優惠價發售CHANEL及HERMES手袋/新會員5%折扣

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BRAND OFF中環新店重新開幕 優惠價發售CHANEL及HERMES手袋/新會員5%折扣

BRAND OFF中環新店重新開幕 優惠價發售CHANEL及HERMES手袋/新會員5%折扣

源自日本的二手奢侈品品牌BRAND OFF的中環店，最近以全新面貌示人，經裝修後重新開業，新店更有多款期間限定商品，部份貨品會以激減優惠的價格發售，一眾手袋控切勿錯過。

疫情復甦以來，BRAND OFF 中環店在銷售金額、會員數量及名牌回收業務均有明顯的增長。為了滿足不斷增長的服務需求，BRAND OFF中環店進行了多方面升級，以全新面貌提升顧客體驗。新店以「尊貴」為定位，讓顧客在過千件二手奢侈品的寶藏庫中尋寶。

BRAND OFF中環新店重新開幕

BRAND OFF中環新店重新開幕

獨立回收專區及VIP Room

新店共兩層高，設有VIP Room及獨立回收專區，設計概念為尊貴的「二手包包衣櫥」，展示櫃採用簡約輕奢的風格，以黃、紫、玫瑰金顏色點綴。B1樓層更設有專為尊貴顧客而設的獨立回收專區及VIP Room，提供具私隱且安心的服務空間，讓顧客自在地購物或放售。

B1樓層 B1樓層的VIP Room 回收專區具私隱度 珍稀商品展示區

CHANELHERMES手袋優惠價發售

中環新店展示過千件商品庫存，涵蓋名牌手袋、手錶、珠寶、貴金屬及服飾等多種類型的二手奢侈品，更獨有珍稀商品展示區，更有多款期間限定商品，部份珍稀手袋將由即日起至726日登場，部份貨品以激減優惠的價格發售，包括CHANELHERMES手袋！

中環店期間限定商品

CARTIER PT950鉑金Diamond Ring 0.62ct鑽石戒指Cartier#52 US#5.5 $39,800 CHANEL 【激減優惠】Caviar皮革Mini 22金扣肩背袋粉紅色 $50,800 CHANEL 【激減優惠】菱格羊皮皮革Chain Shoulder鏈帶肩背袋粉紅色 $54,800 HERMES 【激減優惠】Epsom皮革Birkin 30金扣手挽袋Flamengo粉紅色 $99,800 HERMES 【激減優惠】Evercolor皮革Bolide 1923 Mini 銀扣手挽肩背兩用袋蟋蟀綠 $69,800 HERMES 【激減優惠】Clemence皮革In The Loop 18銀扣手挽袋 鱷魚專屬白色 $38,800 HERMES Alligator皮革 Kelly 28 (Special Order)銀扣手挽肩背兩用袋翡翠綠色/黑色 $399,800 HERMES Swift皮革Lindy 26 銀扣手挽肩背兩用袋墨水藍色 $59,800 LOEWE 牛皮皮革Small Puzzle Bumbag銀扣肩背袋棕色 $12,800 PANERAI Luminor Marina Watch 不鏽鋼/麂皮皮帶自動機芯手錶黑色 $29,800 ROLEX GMT Master不鏽鋼手錶自動機芯黑色 #18.75cm $85,800

為慶祝新店重新開幕，BRAND OFF 將於由即日起至726日期間推出多項精彩活動：

1.      顧客於中環店內登記成為 BRAND OFF 新會員，即可獲贈精美絲巾一條（數量有限，送完即止）。

2.      新會員首次購物並分享 BRAND OFF Facebook 中環店重新開幕帖文，即可享受5%的折扣及24個月免息分期。

3.      訂單金額滿$20,000，更可獲得精美禮品一份（數量有限，送完即止）。

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BRAND OFF中環新店

BRAND OFF中環新店

BRAND OFF中環新店

地址：中環威靈頓街15C

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