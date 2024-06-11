BRAND OFF中環新店重新開幕 優惠價發售CHANEL及HERMES手袋/新會員5%折扣

源自日本的二手奢侈品品牌BRAND OFF的中環店，最近以全新面貌示人，經裝修後重新開業，新店更有多款期間限定商品，部份貨品會以激減優惠的價格發售，一眾手袋控切勿錯過。

疫情復甦以來，BRAND OFF 中環店在銷售金額、會員數量及名牌回收業務均有明顯的增長。為了滿足不斷增長的服務需求，BRAND OFF中環店進行了多方面升級，以全新面貌提升顧客體驗。新店以「尊貴」為定位，讓顧客在過千件二手奢侈品的寶藏庫中尋寶。