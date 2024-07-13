BreadTalk24周年奧運慶典 7.14免費派蛋卷/ 76折蛋糕優惠/$30任選組合

BreadTalk(面包新語)即將踏入24周年，為了慶祝這個特別時刻，同時迎接巴黎奧運，全港門店將由即日起至31日推出一系列慶祝活動，包括果王新品登場「D24榴槤可頌撻」以及多項「24周年回饋優惠」！7月14日周年慶當天，更會大派蛋卷，即睇內文了解詳情！

7.14 驚喜生日禮遇 7月14日生日正日當天，顧客只需出示有效證明文件，即可免費獲贈BreadTalk蛋卷(原味/咖啡味)一盒。數量有限，先到先得，送完即止。 快閃新品 - D24榴槤可頌撻 D24榴槤可頌撻是葡撻的夏日熱情變奏，採用鬆脆無比的千層可頌酥皮，內餡加入香滑軟綿的D24榴槤醬，簡直絕配！

供應期：7月13日至31日 個裝蛋糕76折 個裝蛋糕款式豐富，包括最受歡迎的Oreo蛋糕、馬卡龍雜果蛋糕，原價低至$128。

優惠期：7月13日至14日 件裝蛋糕76折 件裝蛋糕系列原價$32/件，包括彩虹慕斯蛋糕、椰奶芒果慕斯蛋糕等多款口味。 優惠期：7月14日、20日至21日 $30/3 個指定個裝麵包 皇牌鬆鬆、辣鬆、日式十勝紅豆牛油軟包、芝士法蘭克等各式滋味麵包，每日不同款式選擇。 優惠期：7月14日至19日、22日至26日、29日至31日。 $30/6 個葡式蛋撻 每日新鮮焗製，外皮酥脆內餡濃郁，每一口都是滿滿的滿足感，最適合與親朋好友分享。

優惠期：7月14日、27日至28日。