Brunch推介2024｜香港早午餐Brunch推介合輯！維港靚景暢飲環球美酒/$218盡享Tango主廚菜單/置地文華東方SOMM最新優惠（持續更新）

唔知大家2024約咗朋友們食第一場Brunch未呢？新年過後相信大家都未習慣要咁早開工，週末期間瞓到自然醒，最適合扮到靚靚同朋友一齊去悠閒地食個Brunch。今次就集合咗各種特色餐廳推岀的Brunch優惠並不斷更新，讓大家可以個個週末都有新地方去。

Brunch推介2024｜Hue Dining 維港靚景X現場音樂 暢飲環球美酒

Brunch推介2024｜Hue Dining 維港靚景X現場音樂 暢飲環球美酒 坐擁維港美景的Hue Dining首次推岀全港最多款葡萄酒早午餐，多達17款薈萃環球新舊世界產酒國之逸品葡萄酒，包括紅白葡萄酒、氣泡酒、玫瑰酒、甜酒及餐後酒，嘗盡世界多個酒區不同風格，配襯廚藝團隊精心炮製豐富美食，體驗澳洲地道佳餚與葡萄酒的風彩搭配！加上每逢星期日更設有現場爵士樂表演，迎接週末犒賞自己便最適合不過。 Hue Dining暢飲葡萄酒早午餐 前菜 炸蝦麵包卷：加入了香辣番茄紫蘇莎莎醬的澳式開胃菜 紫蘇蟹餅班尼迪蛋：以澳洲加菲蟹肉作蟹餅，放上水波蛋及荷蘭汁 青豆炸丸子：有機青豆配青瓜薄荷莎莎醬及Ricotta芝士 蘆筍配自家醃漬鴨胸火腿：以牛油入味，並配上夏威夷果仁增添味道層次 香烤根莖蔬菜：新鮮菜蔬綴上經烤夏威夷果仁及檸檬酸豆醋 主菜（任選一款） 伊比利黑毛豬梅花肉：煙燻五花肉碎粒置底，配粉紅佳人蘋果及焦蔥，加入馬德拉酒醬及紅椒甜酸醬 澳洲羊脊肉：配襯黑蒜白洋蔥蓉、珍珠洋蔥、雞油菇及阿根廷紅辣醬 熟成油甘魚：配燒韭菜、茴香、番紅花及青口忌廉汁 澳洲Rangers Valley牛腹扒：配舞茸、芥末薯仔及馬德拉酒醬 素食之選：南瓜芝士雲吞加入紅椒堅果醬，撒上松子及鼠尾草 甜品（任選一款） 澳洲特色蛋白脆餅：伴上紅醋栗、白朱古力及自家製白胡椒雪葩 開心果提拉米蘇：選用Kahlua咖啡酒海綿蛋糕、軟芝士及開心果製成 閃電泡芙：加入Mojito雞尾酒醬、青蘋果啫喱及雲尼拿忌廉作內餡 詳細資料 逢星期六和星期日推出，由上午11時至下午3時供應

早午餐每位HK$550

每位加配HK$380享2小時暢飲17款紅白葡萄酒、氣泡酒、玫瑰酒、甜酒及餐後酒

每位加配HK$480享2小時暢飲Gosset Cuvée Extra Brut香檳、15款紅白葡萄酒、甜酒及餐後酒

逢星期日設有現場爵士樂表演

需另加一服務費 地址和訂座： 香港尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館1樓

（852）3500 5888；huedining.com.hk

Brunch推介2024｜$218嘗盡Tango 3道菜早午餐 若說起近來大熱扒房，非阿根廷扒房Tango莫屬！Tango現推出週末早午餐及任飲阿根廷葡萄酒，最適合相約朋友一夥人外出聚餐，探索南美盛宴的原始風味。 TANGO早午餐 前菜（自選一款） Argentinian Chorizo Bombó：香烤肉腸配醃辣椒及胡椒 番茄柑橘汁醃蝦：配上辣椒及芫茜，注入滿滿拉丁風味 阿根廷餡餅Empanada（牛/雞/豬/芝士）：全人手包製配上清新番茄莎莎醬，是阿根廷的傳統美食 主菜（自選一款） 封門柳牛扒三文治：配阿根廷青醬及醃辣椒 乾式熟成牛肉漢堡：夾上熟成車打芝士、番茄及生菜的自家 封門柳牛扒：配煙肉及煎太陽雙蛋 肉眼牛扒：配特色醬汁 脆皮油封鴨腿：配慢煮紫甘藍及香橙醬汁 烤肉腸拼大啡菇：配番茄及雞蛋 白酒煮紐西蘭黑青口 鱸魚柳：配香橙茴香沙律及牛油酸豆 松露雜菇扁意粉：自家手工製意粉配松露汁 配菜（自選一款） 大蒜歐芹香炸幼薯條 牛油薯蓉 雜菜沙律 詳細資料 逢星期六、星期日及公眾假期，上午11時45分至下午3時30分供應

每位HK$218至HK$368，自選前菜、一款主菜、一款配菜及飲品

每位加配HK$188可享2小時無限暢飲氣泡酒、紅白葡萄酒及精選雞尾酒

需另加一服務費 地址及訂座 中環蘭桂坊15號協興大廈2樓全層

（852）2525 5808/sandshospitality.com/portfolio/tango

Brunch推介2024｜BEDU首推罕見波斯早午餐 香港美食雲集，但行精緻路線的中東餐廣就少之又少。而位於蘇豪區的BEDU便推岀了誘人豐富的波斯風味早午餐，為中環美食界注入優雅且活力的異國氣息。主廚Ali Ahmadpour更會透過半開放式廚房與食客互動交流，用餐氣氛溫馨寫意！ BEDU 週末早午餐 前菜 Chickpea Hummus：扁豆鷹嘴豆蓉配自家即烤鬆軟扁麵包 時令蔬菜 Spinach Labneh：以土耳其乳酪及Cacik青瓜乳酪蘸醬的菠菜乳酪 Falafel：炸鷹嘴豆蔬菜餅作為惹味熱開胃菜，撒上松子仁莎莎香草醬及醃芒果芝麻醬 主菜（每2位客人自選1款主菜） Baked Eggplant：茄子烤至軟身，配上酸忌廉、石榴籽、脆蒜及薄荷等香料來豐富味道層次 Chicken Lari：嫩雞腿配蘿蔔鷹嘴豆蓉及香草辣醬，辣醬加入新鮮香草、檸檬、薑及紅椒製成，開胃酸辣且帶清新感覺 Grilled Whole Seabass：香烤原條鱸魚配青豆、櫻桃番茄香草醬 Lamb Shank：烤羊腿，底層鋪上混合印度香米、Barberry米、香料及堅果等，讓味道及香味層次變得更為細膩 甜品 Baghlava Mille Feuille：核桃杏仁焦糖千層酥餅，配上雲尼拿雪糕，酥餅口感酥脆且香濃甜美 詳細資料 逢星期六及星期日推出早午餐推出，中午12時至下午4時供應

早午餐每位HK$440，包含多款共享Mezze開胃菜、每2位客人自選1款主菜及精選甜品 地址及訂座 中環歌賦街40號地舖

www.bedurestaurant.com