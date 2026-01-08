Brunch Brother一眾角色全新賀年造型亮相 恒隆Fashion Walk潮玩新春 消費換主題精品

▲Brunch Brother一眾可愛角色於Fashion Walk與你和愛寵一同迎接馬年。

馬年將至，恒隆旗下銅鑼灣Fashion Walk聯乘韓國人氣文創角色「Brunch Brother」，打造“BRUNCH”into the New Year 潮玩新年主題活動，一眾Brunch Brother可愛角色已換上喜慶賀年春裝，Fashion Walk並提供多款主題限定精品供換領，伴大家一同送蛇迎馬，迎春接福！ 由即日起至3月3日，銅鑼灣百德新街及食街一帶將舉辦新春喜慶派對，特設六大主題打卡點，一眾可愛的Brunch Brother角色更換上賀年新裝，與大家一同投入濃厚的節日氣氛中。當中吐司兄弟於趣味賀年相框「包你上鏡」等著與你合照，牠們更與好友在「吐司傳心思」裝置以賀年歌曲向每位路人送上祝福，期間hello會員可憑Fashion Walk即日單一電子消費滿HK$100，換領二維碼並於裝置上兌換一張印有暖心正能量語句的精美「外置充電」小卡。

▲hello會員於恒隆地產旗下各商場憑指定電子消費，亦可獲Brunch Brother 主題即影即有自拍亭體驗機會。

六大主題打卡點 與大家喜迎新春 吐司兄弟、奶油狗與小黃鴨等Brunch Brother歡樂小伙伴，在食街一同於造型趣緻的購物過山車為大家送上驚喜賀禮。小黃鴨更坐在食街酒吧旁等著與大家合照。大家亦可帶同「毛孩」一同到食街盡頭的吐司兄弟寵物友善主題鬆餅店留影，以及到位於Fashion Walk室內的Brunch Brother主題即影即有自拍亭「PhoToast Box」，一眾親朋好友拍下充滿歡樂喜慶時刻。此外，在充滿新春氣氛的場景中，Brunch Brother與一眾好友更會穿上唐裝花團錦簇的錦繡棉襖，一同圍坐共享豐盛賀年飯，在熱鬧的場景旁則有一道秘密之門等著你探索，去發現意想不到的驚喜。 於活動期間Fashion Walk特別推出「早午餐兄弟」利是封套裝、毛茸大頭公仔摺疊環保袋，以及立體造型斜揹袋三款限定主題精品，hello會員可憑指定電子消費換領。Fashion Walk更聯乘黑膠唱片主題餐廳Mercury Recalls By Lost Stars及主打現代意大利風味的Casa Cucina & Bar，推出一系列期間限定Brunch Brother主題美食，於指定期間惠顧更可獲精美Brunch Brother主題紀念版杯墊乙個。另於1及2月指定周末，Fashion Walk亦會派發限時驚喜Brunch Brother造型氣球。

▲hello會員可憑Fashion Walk指定電子消費換領Brunch Brother主題精品。

優化設施人寵輕鬆出行 指定消費享驚喜優惠 由即日至1月31日，hello會員於恒隆地產旗下任何一間參與商場的指定餐飲商戶，以電子消費滿HK$300或以上，可獲贈Brunch Brother主題自拍亭體驗機會一次及恒隆商場自選商戶優惠電子代用券三張。hello會員由即日至2月22日到雅蘭中心或荷李活商業中心憑指定電子消費，可獲高達HK$490恒隆電子優惠券。恒隆更持續優化Fashion Walk及山頂廣場的寵物友善設施，新增便便收集站及寵物購物優惠，讓主人可帶愛寵輕鬆出行，一同享受愉快時光。另外，包括著名運動品牌ASICS、意式薄餅店JACOMAX及提供地道墨西哥菜式的TEQUILA MEX已相繼進駐Fashion Walk，為大家帶來更多消費選擇。