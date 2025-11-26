熱門搜尋:
生活
2025-11-26 16:00:00

BT21體驗館&期間限定店 主題打卡位/人生四格/全新系列商品（有片）

今個冬天，宇宙明星BT21首度登陸啟德體育園，由周大福人壽40週年榮譽贊助、IPX 聯同啟德體育園打造全球首個《BT21 THE JOURNEY 主題體驗館》，於20251121日至202614日於啟德零售館2登場，設有20米長主題外牆、自拍練習室及光影互動舞台等沉浸式體驗。

同場亦舉行《BT21 SWEET HOLIDAY @ 啟德體育園》冬日慶典，4米高巨型RJ及全員冬日造型打卡裝置進駐中庭，而全港首棵7米高「BT21 璀璨聖誕樹」亦將於124日起於北斗園亮燈，此外「BT21 Winter POP-UP Store」更率先發售「BT21 BABY MORE FLUFFY」及「BT21 Todays Face」系列新品，ARMY必到朝聖！

全球首個《BT21 THE JOURNEY 主題體驗館 @ 啟德體育園》

體驗館設於啟德零售館2，場內設多個互動及打卡區，包括長達 20米的巨型主題外牆、充滿可愛氣氛的「BT21人生四格自拍館」，從14BT21 THE JOURNEY 相框中選取你最喜愛的4款，與你心儀的BT21成員同框；以及刺激好玩的「光影躍動舞台」，參加者需在指定時間內踩中對應顏色板塊以收集 LOVE POWER 分數，增添參與感與趣味性。完成挑戰後，ARMY們必不能錯過的「BT21 REUNION 打卡位」，與七位角色齊齊合照留念，為旅程畫下完美句號。

《BT21 THE JOURNEY 主題體驗館 @ 啟德體育園》 自拍練習室 光影躍動舞台 BT21人生四格自拍館 BT21人生四格自拍館 BT21 REUNION 打卡位 BT21 REUNION 打卡位 巨型外牆打卡位

全港首座7米高戶外「BT21 璀璨聖誕樹」

除了室內體驗，啟德體育園亦於今個冬天帶來大型戶外裝置。由 124 起，全港首棵以《BT21 SWEET HOLIDAY》為主題，高達7米的「BT21 璀璨聖誕樹」將於北斗園亮相。聖誕樹掛滿以BT21 成員薑餅造型設計的裝飾，七位BT21成員更換上冬日造型，營造濃厚節日氣氛，打卡一流。

同時，《BT21 SWEET HOLIDAY @ 啟德體育園》冬日慶典亦於 1126日至202614 於啟德零售館2 中庭進行，大家可與約 4米高的巨型 RJ 以及一眾冬日造型 BT21 成員合影留念，一同歡度冬日。

《BT21 SWEET HOLIDAY @ 啟德體育園》冬日慶典 《BT21 SWEET HOLIDAY @ 啟德體育園》冬日慶典巨型裝置

必搶「BT21 BABY MORE FLUFFY」、「BT21 Today’s Face 系列新品

完成體驗及打卡後，千萬別錯過「BT21 Winter POP-UP @ 啟德體育園 」期間限定店當中包括多款BT21 BABY MORE FLUFFY」和「BT21 Today’s Face」的系列新品毛公仔、鎖匙扣吊飾、擺設、文具以及生活用品等。

 

「BT21 BABY MORE FLUFFY」 系列新品 「BT21 BABY MORE FLUFFY」 系列新品 「BT21 Winter POP-UP @ 啟德體育園 」期間限定店 「BT21 Winter POP-UP @ 啟德體育園 」期間限定店 「BT21 Winter POP-UP @ 啟德體育園 」期間限定店 「BT21 BABY MORE FLUFFY」系列新品 「BT21 BABY MORE FLUFFY」系列新品 「BT21 BABY MORE FLUFFY」系列新品 「BT21 BABY MORE FLUFFY」系列新品 「BT21 Today’s Face」系列新品 「BT21 Today’s Face」系列新品 「BT21 Today’s Face」系列新品

BT21 meets Kai Tak Sports Park -BT21 THE JOURNEY主題體驗館@啟德體育園》       

日期：20251121日至202614

地點：啟德體育園啟德零售館2,GM2-011  

時間 :

20251121日及24日：中午12時至晚上6 

2025 1122日及23日：上午11時至晚上7 

2025 1126日至1221日：平日: 下午1時至晚上8 ；周末: 中午12時至晚上8時半 

2025 1222日至202614 日：中午12時至晚上8時半 

體驗館收費 : 港幣80/

*包含於「BT21人生四格自拍館」拍攝一次，每次可從14款相框中選取4款相框）。

BT21 meets Kai Tak Sports Park - BT21 SWEET HOLIDAY @ 啟德體育園》- BT21 Winter POP UP @ 啟德體育園 」期間限定店

日期 : 20251126日至202614

地點：啟德體育園啟德零售館2G樓中庭

時間： 平日上午11時半至晚上8時半 ；周末上午11時至晚上9 

BT21 meets Kai Tak Sports Park -BT21 SWEET HOLIDAY @ 啟德體育園》

BT21 璀璨聖誕樹

日期： 2025 124日至202614

地點： 啟德體育園北斗園

時間： 亮燈時間為每日晚上6時至11

特別活動： 周大福人壽贊助《BT21 SWEET HOLIDAY @ 啟德體育園》BT21璀璨聖誕樹亮燈儀式:

日期 : 2025 128 (星期一)

時間 : 晚上630

