BT21體驗館&期間限定店 主題打卡位/人生四格/全新系列商品（有片）

今個冬天，宇宙明星BT21首度登陸啟德體育園，由周大福人壽40週年榮譽贊助、IPX 聯同啟德體育園打造全球首個《BT21 THE JOURNEY 主題體驗館》，於2025年11月21日至2026年1月4日於啟德零售館2登場，設有20米長主題外牆、自拍練習室及光影互動舞台等沉浸式體驗。
同場亦舉行《BT21 SWEET HOLIDAY @ 啟德體育園》冬日慶典，4米高巨型RJ及全員冬日造型打卡裝置進駐中庭，而全港首棵7米高「BT21 璀璨聖誕樹」亦將於12月4日起於北斗園亮燈，此外「BT21 Winter POP-UP Store」更率先發售「BT21 BABY MORE FLUFFY」及「BT21 Today’s Face」系列新品，ARMY必到朝聖！
全球首個《BT21 THE JOURNEY 主題體驗館 @ 啟德體育園》
體驗館設於啟德零售館2，場內設多個互動及打卡區，包括長達 20米的巨型主題外牆、充滿可愛氣氛的「BT21人生四格自拍館」，從14款BT21 THE JOURNEY 相框中選取你最喜愛的4款，與你心儀的BT21成員同框；以及刺激好玩的「光影躍動舞台」，參加者需在指定時間內踩中對應顏色板塊以收集 LOVE POWER 分數，增添參與感與趣味性。完成挑戰後，ARMY們必不能錯過的「BT21 REUNION 打卡位」，與七位角色齊齊合照留念，為旅程畫下完美句號。
全港首座7米高戶外「BT21 璀璨聖誕樹」
除了室內體驗，啟德體育園亦於今個冬天帶來大型戶外裝置。由 12月4日 起，全港首棵以《BT21 SWEET HOLIDAY》為主題，高達7米的「BT21 璀璨聖誕樹」將於北斗園亮相。聖誕樹掛滿以BT21 成員薑餅造型設計的裝飾，七位BT21成員更換上冬日造型，營造濃厚節日氣氛，打卡一流。
同時，《BT21 SWEET HOLIDAY @ 啟德體育園》冬日慶典亦於 11月26日至2026年1月4日 於啟德零售館2 中庭進行，大家可與約 4米高的巨型 RJ 以及一眾冬日造型 BT21 成員合影留念，一同歡度冬日。
必搶「BT21 BABY MORE FLUFFY」、「BT21 Today’s Face」 系列新品
完成體驗及打卡後，千萬別錯過「BT21 Winter POP-UP @ 啟德體育園 」期間限定店，當中包括多款「BT21 BABY MORE FLUFFY」和「BT21 Today’s Face」的系列新品毛公仔、鎖匙扣吊飾、擺設、文具以及生活用品等。
BT21 meets Kai Tak Sports Park -《BT21 THE JOURNEY主題體驗館@啟德體育園》
日期：2025年11月21日至2026年1月4日
地點：啟德體育園啟德零售館2,G樓M2-011
時間 :
2025年11月21日及24日：中午12時至晚上6時
2025 年11月22日及23日：上午11時至晚上7時
2025 年11月26日至12月21日：平日: 下午1時至晚上8時 ；周末: 中午12時至晚上8時半
2025 年12月22日至2026年1月4 日：中午12時至晚上8時半
體驗館收費 : 港幣80元/人*
*包含於「BT21人生四格自拍館」拍攝一次，每次可從14款相框中選取4款相框）。
BT21 meets Kai Tak Sports Park - 《BT21 SWEET HOLIDAY @ 啟德體育園》- 「BT21 Winter POP UP @ 啟德體育園 」期間限定店
日期 : 2025年11月26日至2026年1月4日
地點：啟德體育園啟德零售館2，G樓中庭
時間： 平日: 上午11時半至晚上8時半 ；周末: 上午11時至晚上9時
BT21 meets Kai Tak Sports Park -《BT21 SWEET HOLIDAY @ 啟德體育園》
BT21 璀璨聖誕樹
日期： 2025 年12月4日至2026年1月4日
地點： 啟德體育園北斗園
時間： 亮燈時間為每日晚上6時至11時
特別活動： 周大福人壽贊助《BT21 SWEET HOLIDAY @ 啟德體育園》BT21璀璨聖誕樹亮燈儀式:
日期 : 2025 年12月8日 (星期一)
時間 : 晚上6點30分