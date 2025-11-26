BT21體驗館&期間限定店 主題打卡位/人生四格/全新系列商品（有片）

今個冬天，宇宙明星BT21首度登陸啟德體育園，由周大福人壽40週年榮譽贊助、IPX 聯同啟德體育園打造全球首個《BT21 THE JOURNEY 主題體驗館》，於2025年11月21日至2026年1月4日於啟德零售館2登場，設有20米長主題外牆、自拍練習室及光影互動舞台等沉浸式體驗。

同場亦舉行《BT21 SWEET HOLIDAY @ 啟德體育園》冬日慶典，4米高巨型RJ及全員冬日造型打卡裝置進駐中庭，而全港首棵7米高「BT21 璀璨聖誕樹」亦將於12月4日起於北斗園亮燈，此外「BT21 Winter POP-UP Store」更率先發售「BT21 BABY MORE FLUFFY」及「BT21 Today’s Face」系列新品，ARMY必到朝聖！