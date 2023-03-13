BTS迷注意！TinyTAN FUN PARK首次登陸香港！

BTS防彈少年團角色「TinyTAN」在全球各地一直大受歡迎！今個春天，繼日本巡迴後，Bandai Namco「TinyTAN FUN PARK」首次破天荒來到香港！由2023年3月10日至4月16日，7位可愛的TinyTAN特地來到LCX與大家見面！大家除了可以跟他們合照外，還可以在期間限定店購買香港限定精品，滿載而歸！

第一站：與《 Dynamite 》造型的 TinyTAN 見面 相信大家對獲獎無數並登上美國《Billboard》百大單曲榜冠軍的神曲《Dynamite》毫不陌生！今次7位TinyTAN角色化身成近1米高的立體公仔，以《Dynamite》MV中的經典造型現身，還擺出可愛的表情和酷炫的舞姿來迎接大家。粉絲們除了可以來LCX跟他們合照，還可以帶同自己的TinyTAN在唱片店前打卡，重現MV中的名場面。

第二站：開啟 Magic Door 尋找夢想 TinyTAN相信每個有夢想的人都有一道Magic Door讓願望成真！來到第二站，TinyTAN為粉絲們呈現《Dream ON》MV裡面的紫色場景，還將夢幻的紫色巨型鯨魚帶到LCX！只要點擊現場熒光幕上的「Magic Door」，可愛的TinyTAN便會穿過魔法大門現身。快來許願，看看哪一位TinyTAN角色穿過魔法大門，跳出來與你合照吧！

第三站：到訪「 TinyTAN FUN PARK Hong Kong LCX 」期間限定店 來到第三站，粉絲們可以到訪以《Butter》MV為靈感所佈置的期間限定店！店內搜羅了近百款日本直送精品，包括《Dynamite》和《Butter》主題的精品，當中有4款只在LCX期間限定店出售的香港限定商品，等著粉絲們帶回家！

特别活動第一彈：收集各款手幅 為 TinyTAN 應援 LCX將於指定日子提供以《Dynamite》及《Butter》為主題共三款的香港限定手幅。粉絲們可以拿著手幅與TinyTAN合照，以表支持！