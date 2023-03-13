BTS迷注意！TinyTAN FUN PARK首次登陸香港！

BTS防彈少年團角色「TinyTAN」在全球各地一直大受歡迎！今個春天，繼日本巡迴後，Bandai Namco「TinyTAN FUN PARK」首次破天荒來到香港！由2023年3月10日至4月16日，7位可愛的TinyTAN特地來到LCX與大家見面！大家除了可以跟他們合照外，還可以在期間限定店購買香港限定精品，滿載而歸！
第一站：與《Dynamite》造型的TinyTAN見面
相信大家對獲獎無數並登上美國《Billboard》百大單曲榜冠軍的神曲《Dynamite》毫不陌生！今次7位TinyTAN角色化身成近1米高的立體公仔，以《Dynamite》MV中的經典造型現身，還擺出可愛的表情和酷炫的舞姿來迎接大家。粉絲們除了可以來LCX跟他們合照，還可以帶同自己的TinyTAN在唱片店前打卡，重現MV中的名場面。
第二站：開啟Magic Door尋找夢想
TinyTAN相信每個有夢想的人都有一道Magic Door讓願望成真！來到第二站，TinyTAN為粉絲們呈現《Dream ON》MV裡面的紫色場景，還將夢幻的紫色巨型鯨魚帶到LCX！只要點擊現場熒光幕上的「Magic Door」，可愛的TinyTAN便會穿過魔法大門現身。快來許願，看看哪一位TinyTAN角色穿過魔法大門，跳出來與你合照吧！
第三站：到訪「TinyTAN FUN PARK Hong Kong LCX 」期間限定店
來到第三站，粉絲們可以到訪以《Butter》MV為靈感所佈置的期間限定店！店內搜羅了近百款日本直送精品，包括《Dynamite》和《Butter》主題的精品，當中有4款只在LCX期間限定店出售的香港限定商品，等著粉絲們帶回家！
特别活動第一彈：收集各款手幅 為TinyTAN應援
LCX將於指定日子提供以《Dynamite》及《Butter》為主題共三款的香港限定手幅。粉絲們可以拿著手幅與TinyTAN合照，以表支持！
特别活動第二彈：尋找TinyTAN的蹤影
活動期間，粉絲們可以在LCX四處遊走，TinyTAN角色可能會在你們的手機中「跳」出來！下載COCOAR應用程式後，大家可以於LCX內的各處找尋7個指定圖像，然後使用COCOAR應用程式的拍攝功能，拍下指定圖像，相應的TinyTAN角色就會在手機螢幕中「跳」出來，跟大家打招呼，並同框合照！