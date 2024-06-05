Buly美容行李箱登場 復古氣派設計 兩款大小適合不同旅程

旅行的意義，每個人都不同，其中一個可能是優雅、自在地出行。Officine Universelle Buly最近推出兩款手提美容行李箱，行李箱採用仿皮革面料製造，箱面飾上高級燙金字體，更可鐫刻名字字首，充滿復古氣派和用心細節，化身成旅程上的隨行小包。打開行李箱，內有多款美容護膚及浴室產品，優雅而整齊有序地排列，安頓身體與感官。

深度美容的旅行裝備 Officine Universelle Buly結合品牌兩大最愛——旅行與美容(Travel and beauty) ——別出心裁的復古行李箱，內裡盡攬各式小巧護膚產品和配件，例如臉部保養、口腔護理、身體呵護及頭髮打理等，讓你保持容光煥發、口氣清新、雙手潤澤、雙唇細滑。不同顏色及大小，適合不同日數的旅程，即使人在外地，一樣可以寵愛自己。

Officine Universelle Buly The Great Traveller’s Beauty Case $4,290 講究氣派的旅行，這個酒紅色手提行李箱展露旅行家之架勢。行李箱內的設備一應俱全，包括臉部保養、口腔護理、身體呵護、頭髮打理、手足護理。每個手提行李箱附有專屬掛帶，可燙印金色字首，以茲識別。 ．3支鋁管裝產品 (10ml)：青瓜薄荷味牙膏、護手霜、保濕面霜 ．旅行裝醋酸纖維小牙刷，可以鐫刻名字字首 ．薄荷味牙線 ．象牙色盒護唇軟膏 ．4支鋁管裝產品，搭配復古水龍頭蓋子及天芥菜花香氣 (50 ml)：洗髮露、護髮素 、身體乳及沐浴油 ．蘇格蘭苔香水基底香氛(10ml) ．象牙色醋酸纖維髮梳 ．內置化妝鏡

Officine Universelle Buly The Great Traveller’s Beauty Case $4,290

Officine Universelle Buly The Little Traveller’s Beauty Case $3,070 Little Traveller’s Beauty Case是周末快閃假期、即興度假和短途出行的美容行裝，致一眾熱愛旅遊，追求完美裝備的玩家。內包含臉部護理、洗護髮、沐浴、潔齒護理的必備輕裝產品。 ．3支鋁管裝產品 (10ml)：3支鋁管裝產品 (10ml)：青瓜薄荷味牙膏、護手霜、保濕面霜 ．旅行裝醋酸纖維小牙刷，鐫刻名字字首 ．4支鋁管裝產品，搭配復古水龍頭蓋子，天芥菜花香氣(50 ml)：洗髮露、護髮素 及沐浴油