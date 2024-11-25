BURBERRY全球首間概念旗艦店揭幕 即睇鄭秀文Sammi最愛的唇膏色號

Burberry最近在海港城開設全球首間全新概念旗艦店，新店標誌著Burberry美妝之旅的重要里程碑，現場不單有一系列美妝及香水產品，更售賣太陽眼鏡，揉合品牌的英倫傳統與現代品味。為慶祝新店開幕，品牌特別邀請了樂壇天后鄭秀文(Sammi)出席開幕活動，另外林愷鈴、王智騫、范麒智、崔乘飛等名人亦有出席。

新舊交融的全新旗艦店 全新的Burberry Beauty概念旗艦店靈感源自Burberry於1913年在倫敦乾草市場(Haymarket London Store)開設的專門店舊址，以倫敦古典建築典雅雋永的元素為基礎。外牆特別以石材打造，簡樸自然但豐富紋理，充滿質感。

探索 Burberry Beauty 的全天候美妝 顧客可於概念旗艦店內挑選Burberry的各款香氛， 包括經典的Burberry Goddess Eau de Parfum香氛和Burberry Hero Eau de Parfum香氛，還有奢華的Burberry Signatures香水系列。

新店有一系列香水及化妝品，包括經典的Burberry Goddess Eau de Parfum香氛及最新的Burberry Beyond Wear卓越持妝粉底液。

除了多個香水系列之外，新店亦有多款經典美妝產品，包括節日限定的Burberry Festive系列，新出的Burberry Brit Shine唇膏系列，以及最新的Burberry Beyond Wear卓越持妝粉底液。Sammi出席活動當時，也用了Festive系列的93 Russet色號唇膏，以及帶啞緻妝感的Beyond Wear氣墊粉底，唇膏飾有Burberry經典格紋壓花，充滿品牌風格，艷紅配色令即時令妝容更顯白。

Burberry Beauty全球首間全新概念旗艦店 Burberry Beauty全球首間全新概念旗艦店 地址：尖沙咀海港城港威商場3227號舖