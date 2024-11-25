BURBERRY全球首間概念旗艦店揭幕 即睇鄭秀文Sammi最愛的唇膏色號

Burberry最近在海港城開設全球首間全新概念旗艦店，新店標誌著Burberry美妝之旅的重要里程碑，現場不單有一系列美妝及香水產品，更售賣太陽眼鏡，揉合品牌的英倫傳統與現代品味。為慶祝新店開幕，品牌特別邀請了樂壇天后鄭秀文(Sammi)出席開幕活動，另外林愷鈴、王智騫、范麒智、崔乘飛等名人亦有出席。
新舊交融的全新旗艦店
全新的Burberry Beauty概念旗艦店靈感源自Burberry於1913年在倫敦乾草市場(Haymarket London Store)開設的專門店舊址，以倫敦古典建築典雅雋永的元素為基礎。外牆特別以石材打造，簡樸自然但豐富紋理，充滿質感。
探索Burberry Beauty的全天候美妝
顧客可於概念旗艦店內挑選Burberry的各款香氛， 包括經典的Burberry Goddess Eau de Parfum香氛和Burberry Hero Eau de Parfum香氛，還有奢華的Burberry Signatures香水系列。
除了多個香水系列之外，新店亦有多款經典美妝產品，包括節日限定的Burberry Festive系列，新出的Burberry Brit Shine唇膏系列，以及最新的Burberry Beyond Wear卓越持妝粉底液。Sammi出席活動當時，也用了Festive系列的93 Russet色號唇膏，以及帶啞緻妝感的Beyond Wear氣墊粉底，唇膏飾有Burberry經典格紋壓花，充滿品牌風格，艷紅配色令即時令妝容更顯白。