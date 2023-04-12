BUTTER COOKIES登陸奕居 至正都係檸檬裂紋 限定milk bar+ 全新「經典」／薑餅／彩豆／燕麥提子乾軟心

美式蛋糕專門店BUTTER，早前於金鐘太古廣場設立曲奇專賣車大受歡迎，最近更登陸精緻酒店奕居(The Upper House)設立期間限定店，由即日起至2023年6月30日每日供應新鮮出爐的經典美式曲奇，包括早前推出的Peanut Butter(花生醬)及Lemon Crinkle(檸檬裂紋)等口味！限定店裝潢貫品牌美式懷舊風，無論包裝袋、紙盒和霓虹燈牌也加入迷幻紫色，播放著八十年代經典歐美金曲更加有feel (Rick Astley《Never gonna give you up》! )。限定店繼續由首席甜點師Karys Plaxe主理，供應Butter Cookies全系列款式，包括新款Butter’s Classic（Butter經典曲奇）、Ginger Molasses（薑餅曲奇）、M&M（M&M彩豆曲奇）及Chewy Oatmeal Raisin（燕麥提子乾軟心曲奇） ， 而為了讓客人一嘗以鮮奶配曲奇的美式家庭食法，限定店更獨設奶品部，推出雲呢拿牛奶、朱古力燕麥奶及玉桂杏仁奶任君選擇，每杯10至15元，隨心水配搭曲奇享用。

BUTTER Cookies登陸奕居│聯乘Salisterra推下午茶 美式滲港風

另外，BUTTER Cookies現在聯乘地中海餐廳Salisterra推出美式港風下午茶，當中可品嘗到Butter Cookies的獨家迷你粒粒朱古力曲奇及檸檬裂紋曲奇，而奕居行政總廚Cary Docherty在美式口味的基礎上加入本地元素，如Reuben三文治的熏牛肉換上叉燒，龍蝦卷注入四川花椒，公司三文治配上甘香燒鴨等，非常有創意；經典美式甜品山核桃批及甘筍蛋糕，配搭Cary 在加拿大時童年最愛的甜品牛油撻，最後以桂花蜂蜜奶昔為融合中西口味的下午茶作結。

BUTTER COOKIES│金鐘道88號太古廣場奕居6樓

BUTTER COOKIES x Salisterra 美式港風下午茶

即日起至2023年6月30日 | 每日下午3時至5時

港幣$680（兩位用） | 週一至週四

港幣$718（兩位用） | 週五至週日及公眾假期

另加收10%服務費

訂座 | +852 3968 1106 [email protected]