BUTTER K11 MUSEA開堂食店 全新原個棋盤蛋糕 雜錦曲奇棒 Chef Karys至愛迷你版香蕉忌廉批

Black Sheep Restaurants旗下美式甜點店、由甜品女王Chef Karys主理的BUTTER，其實體店已由從前中環置地廣場POP UP搬到去九龍區，於尖沙咀K11 MUSEA開設全新堂食兼外賣店！文：Winki、攝：Jackie So、Winki

新店延續中環POP UP那份火紅加閃銀復古色調，除企位另加設吧枱旋轉凳及卡位，可以坐低慢慢堂食，一個人或一班朋友都可以享受甜品時光。今次新店準備了三款獨家發售的全新特色甜品，包括Karys至愛的香蕉忌廉批迷你版，另有原個迷你棋盤蛋糕及雜錦曲奇棒。