BUTTER K11 MUSEA開堂食店 全新原個棋盤蛋糕 雜錦曲奇棒 Chef Karys至愛迷你版香蕉忌廉批

Black Sheep Restaurants旗下美式甜點店、由甜品女王Chef Karys主理的BUTTER，其實體店已由從前中環置地廣場POP UP搬到去九龍區，於尖沙咀K11 MUSEA開設全新堂食兼外賣店！文：Winki、攝：Jackie So、Winki
新店延續中環POP UP那份火紅加閃銀復古色調，除企位另加設吧枱旋轉凳及卡位，可以坐低慢慢堂食，一個人或一班朋友都可以享受甜品時光。今次新店準備了三款獨家發售的全新特色甜品，包括Karys至愛的香蕉忌廉批迷你版，另有原個迷你棋盤蛋糕及雜錦曲奇棒。
BUTTER K11 MUSEA │必試新店三款獨家限定品
今次三款新品只限新店發售，包括原個迷你棋盤蛋糕，面層是雲呢拿糖霜和朱古力碎，內裡是層層黑白相間的濃厚朱古力蛋糕及軟綿的雲呢拿蛋糕，交疊出猶如棋盤的迷人圖案，加上糖霜忌廉極香甜，美式sweet tooth必選，每天於店內限量發售，可於48小時前提前於店內預訂；另有每件獨立包裝的雜錦曲奇棒，質地極厚實，需耐心咬開或切開，鋪滿椰絲、花生碎、鹹脆餅及焦糖醬，焦糖味極濃郁，甜度亦高。
至於將原版縮小的迷你香蕉忌廉批，Karys說將所有精髓放進其中，有香蕉布甸、海鹽焦糖、淡忌廉與新鮮香蕉，鋪在鬆化的消化餅皮之中，一人分量剛剛好，外型亦夠Cute，喜愛香蕉與蕉糖組合就一定滿意！
BUTTER K11 MUSEA │人氣招牌甜批及蛋糕切餅繼續熱賣
另外，新店繼續熱賣3種甜批切餅，包括酥皮蘋果批、車厘子批及檸檬蛋白批(每件$90)及5種蛋糕切餅，包括三重朱古力蛋糕、甘筍蛋糕、紐約芝士蛋糕、紅絲絨蛋糕及反轉菠蘿蛋糕(每件$100)，售價比起中環POP UP店稍高；另備有自家製的Rosie’s根啤及甜心草莓青檸特飲($50)以及搖滾根啤雪糕浮冰($70)。
尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 一樓LA106號鋪
營業時間│每日早上11時 至 晚上8時