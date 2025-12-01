C.T.A.發現號期間限定店開幕 人氣動漫IP打卡位 入手Sanrio公仔/蠟筆小新/多啦A夢/排球少年

C.T.A.發現號期間限定店於又一城開幕，精選一系列人氣IP，包括Sanrio characters、多啦A夢、蠟筆小新，不論大人或小朋友、收藏迷或是計劃入手聖誕禮物一族，都可於這個最新主題限定店找到驚喜！場內更有多個打卡位，記得不要錯過。

夢幻星球打卡熱點

限定店以夢幻星球為主題，設計以夢幻星球為主題，整體充滿柔和色調，加上閃爍星塵元素，營造奇幻又溫暖的探索氛圍。店內更特設多個打卡位，讓粉絲可以盡情打卡留念！入口設有閃爍拱門，有如穿越星際通道，瞬間進入 C.T.A. 發現號的奇幻世界。入內設特大星球鏡牆，巨型鏡面星球牆反射出繽紛光影，營造出夢幻氛圍。不可錯過排球少年!! LOOKUP 10:1大型公仔，人氣動漫《排球少年!!》主角日向翔陽及影山飛雄以1.1米高造型與各位見面，巨大化的 LOOKUP造型公仔可愛感爆燈，排球少年迷絕對不能錯過！更設Funko Pop!《Kpop 獵魔女團》模型展示，將於12月販售的人氣《Kpop 獵魔女團》商品，優先於 C.T.A.登場。