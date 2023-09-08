Cafe男店員堅稱咖啡店內無熱水 港女急需沖中藥終靠新奇嗌法$26換熱水

相信買咖啡是不少人每日必做的事情之一，只因一日唔飲咖啡總會覺得周身唔聚財。早前，一位港女去Cafe準備買咖啡的時候，就因為醒起自己過晒鐘仍未沖中藥，主動詢問店員能否提供一杯熱水，惟店員用不同原因百般阻撓，令發文者在無計可施的情況下，只好用1新奇嗌法成功獲得一杯盛惠$26的熱水。Cafe店員的行為遭大批網民鬧爆，直指他們「唔識變通」，而發文者則獲大讚轉數夠快，能夠在特殊情況下為自己找到一條出路。

港女去Cafe買咖啡醒起未飲中藥 向店員索取被拒絕

早前，一位港女在討論區上發文分享自己的奇特買咖啡經歷。她表示自己日前在一間位於銅鑼灣的Cafe買咖啡，原本想買一杯「Affagato」，即意大利濃縮咖啡加雪糕時，就因突然醒起自己過晒鐘仍未沖中藥，因而只好向男店員索取一杯熱水。惟男店員劈頭就表示Cafe內「無熱水」，只可以「買枝裝水」，而急需用熱水沖中藥的發文者提出「我可唔可以買枝裝水，然後你俾杯熱水我」，男店員卻仍然堅持店內「無熱水」。