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生活
2023-09-08 17:20:00

Cafe男店員堅稱咖啡店內無熱水 港女急需沖中藥終靠新奇嗌法$26換熱水

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Cafe男店員堅稱咖啡店內無熱水 港女急需沖中藥終靠新奇嗌法$26換熱水

Cafe男店員堅稱咖啡店內無熱水 港女急需沖中藥終靠新奇嗌法$26換熱水

相信買咖啡是不少人每日必做的事情之一，只因一日唔飲咖啡總會覺得周身唔聚財。早前，一位港女去Cafe準備買咖啡的時候，就因為醒起自己過晒鐘仍未沖中藥，主動詢問店員能否提供一杯熱水，惟店員用不同原因百般阻撓，令發文者在無計可施的情況下，只好用1新奇嗌法成功獲得一杯盛惠$26的熱水。Cafe店員的行為遭大批網民鬧爆，直指他們「唔識變通」，而發文者則獲大讚轉數夠快，能夠在特殊情況下為自己找到一條出路。

港女去Cafe買咖啡醒起未飲中藥 向店員索取被拒絕

早前，一位港女在討論區上發文分享自己的奇特買咖啡經歷。她表示自己日前在一間位於銅鑼灣的Cafe買咖啡，原本想買一杯「Affagato」，即意大利濃縮咖啡加雪糕時，就因突然醒起自己過晒鐘仍未沖中藥，因而只好向男店員索取一杯熱水。惟男店員劈頭就表示Cafe內「無熱水」，只可以「買枝裝水」，而急需用熱水沖中藥的發文者提出「我可唔可以買枝裝水，然後你俾杯熱水我」，男店員卻仍然堅持店內「無熱水」。

男職員拒絕提供熱水。（圖片來源：LIHKG討論區）

男職員拒絕提供熱水。（圖片來源：LIHKG討論區）

（圖片來源：東京電視台《要來杯咖啡嗎》劇照）

（圖片來源：東京電視台《要來杯咖啡嗎》劇照）

可幫沖藥但必須自備杯 走投無路靠1嗌法$26買入一杯熱水

當發文者再三強調自己需要用熱水才能夠沖泡中藥時，一位女店員就行出來說「你係咪要熱水？你俾包藥我」，並問發文者「有無杯？」、「你special case我可以沖俾你」，惟因為發文者沒有隨身帶杯，女店員只好表示「你要自備杯，我地唔可以咁樣serve隻杯俾你」。因為發文者約了人在Cafe傾嘢，加上附近亦沒有便利店，走投無路的她只好出絕招，向店員落單一杯「Americano走Espresso」，最終得以成功用$26的價錢買入一杯男店員堅稱店內未有供應之「熱水」。

最後要嗌「Americano走Espresso」先有熱水。（圖片來源：LIHKG討論區） 最後要嗌「Americano走Espresso」先有熱水。（圖片來源：LIHKG討論區） 最後要嗌「Americano走Espresso」先有熱水。（圖片來源：LIHKG討論區）

網民鬧爆店員唔識變通 大讚港女：好彩你轉數快

有網民就質疑發文者「啲藥遲幾個鐘飲會死？」、「出完街返屋企飲唔得？」，而發文者則回應指自己「食緊幾隻藥，朝早一隻，隔三個鐘食第二隻，隔四個鐘再食第三隻，啱啱卡住中間嗰隻」，加上「係呢間Cafe約咗同人開會要坐幾個鐘」，因此只好出此下策。有網民斥Cafe店員唔識變通，「係咪00後，咁蠢」、「真係蠢到無人有」、「醫療需要都可以當正常case咁處理」、「正蠢材！」亦有網民大讚發文者轉數快，「係就係怪啲，但都叫諗到方法解決」。

（圖片來源：LIHKG討論區） （圖片來源：LIHKG討論區） （圖片來源：LIHKG討論區） （圖片來源：LIHKG討論區）
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