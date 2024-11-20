Cafuné 香港首間期間限定店 率先睇秋冬新款/快閃優惠

本地手袋品牌Cafuné自2015年創立，以極簡長青設計加上價錢划算，十分適合初入職場的小資女。適逢品牌成立9年之際，Cafuné繼台灣及日本的快閃店後，品牌重返品牌發源地——香港，在海港城設立為期一個月的快閃店，快閃店將引入品牌經典單品以及秋冬新款，女生們不用再在IG睇相，可以直接到店試上身，親身感受品牌的工藝與設計，限定店更有一系列優惠！

全新 Asra Boston Bag 袋款 Cafuné 2024秋冬推出全新Asra Boston Bag袋款，以及摩卡棕及酒紅色兩個全新顏色，Asra 象徵著熱愛探索的女性，手袋採用頂級義大利小牛皮，手感柔軟富有質感。手袋手柄更採用品牌Drop Duffel 的相同五金帶扣，呼應Cafuné 的經典設計，強調品牌的延續性。新系列共有兩個尺寸，包括Asra Boston Bag(黑色)，以及小號的Asra Boston Bag(黑色及大地色)，手袋可斜挎、手提或單肩，不論通勤或出遊，亦同樣適合。

兩款秋冬新色 2024 秋冬系列同時加入全新摩卡棕，沉穩而深邃，展現出優雅的秋冬氣質，非常適合隨性灑脫，慵懶的秋冬服裝。Cafuné 為多款經典包款及春夏新出的水桶袋Egg Bucket換上摩卡棕，其中摩卡棕Stance Wallet 及Drop Hobo更換上意大利麖皮，提升手袋質感。

另一款加入的是2024年流行的酒紅色，成熟典雅，能為造型增添華麗感。不但可以搭配高雅打扮，還能搭配休閒的牛仔造型，靈活性適合各種場合。經典公文包Stance Bag 配搭優雅酒紅色，打造現代女性知性的冬日包款，此外，品牌推出酒紅色麖皮Stance Wallet，金色的標誌性C-Lock 配件配搭酒紅色麖皮材質，令手袋更有質感。

VIP 限定 個人色彩造型師服務 為答謝顧客支持，Cafuné於店內舉行3場專為VIP而設的個人化色彩測試，讓現代女性找到適合自己的手袋，展現出獨一無二的風格。服務不但有造型師為客人提供搭配建議，每位客人更會享有專屬的個人分析，務求讓顧客找到適合自己的顏色，展現個人獨特風格。

期間限定店驚喜優惠 Cafuné 將帶來多個期間限定店驚喜優惠，消費滿指定金額更享有以下優惠，額滿即止： ．凡購買兩件產品或以上，即可獲贈價值港幣200元的優惠禮券，供下次購物使用。（優惠禮券有效期至2025年2月13日） ．凡於快閃店消費，並在社交媒體（Instagram、Facebook、小紅書及微信） 上打卡分享快閃店照片，即可獲贈品牌帆布袋乙個，數量有限，送完為止。 ．12月3日至12月13日期間，凡於快閃店購買Cafuné任何產品，將可享免費聖誕節限定禮品包裝。詳細活動內容，請隨時向店員查詢。

Cafuné 海港城期間限定店 Cafun é 海港城期間限定店 地址：尖沙咀海港城海洋中心3樓310店 營業時間：早上11時至晚上9時 日期：即日至12月13日