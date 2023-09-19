Calvin Klein尖沙咀店重新裝潢 新增鞋履手袋等配飾/MC張天賦示範秋季穿搭

Calvin Klein位於尖沙咀海港城的專門店，經重新裝潢後近日重開！新店除了一系列標誌性內衣外，更增加鞋履和配飾款式，展現多元時尚。品牌更邀請人氣歌手MC張天賦現身，出席開幕活動。

MC張天賦示範Calvin Klein秋季穿搭。

新裝潢的時尚生活專門店，位於海港城海運大廈LCX，佔地130平方米，提供男女裝產品包括Calvin Klein Underwear、Calvin Klein Jeans以及 Calvin Klein鞋履和配飾。全新設計的新店，店面正前方位置放置吸引眼球的更大Calvin Klein Jeans配飾展示架，同時以炭黑色背景牆，突出標誌性的Calvin Klein Underwear內衣系列，鞋履區域鋪上藍色地毯，與淺灰色地磚和白色橡木展示架形成鮮明對比。

Calvin Klein邀請了人氣歌手MC張天賦現身出席專門店開幕活動，他當日穿上Calvin Klein 2023秋冬系列的標誌性黑色牛仔外套、Logo T恤及90年代直腳牛仔褲，並分享道：「我最愛的秋季穿搭，莫過於簡約又型格的牛仔材質造型，搭配經典logo T-shirt及運動鞋，任何場合都一樣合適。」