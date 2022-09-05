Campari x Imbibe 期間限定慈善「Negroni Week 2022」 品嘗40款特色Negroni雞尾酒

意大利著名開胃酒Campari與美酒雜誌Imbibe Magazine，將攜手於本月12至18日期間舉辦國際慈善慶祝活動Negroni Week，這個盛會已踏入十周年，過去已籌集了數百萬美元，以支持來自世界各地的酒吧、餐館和零售商，今年將夥拍Slow Food成為官方合作機構，同時為共襄善舉一同舉杯，活動舉行期間，大家可與三五知己享用由熱門酒吧獨家製作的Negroni，每一家都有其自家特色。

「Negroni Week 2022」 │ 40款獨門Negroni口味 調酒師友誼賽一分高下

一杯經典雞尾酒Negroni以金巴利酒(Campari)、氈酒(Gin)及甜香艾酒(Sweet Vermouth)混合冰塊攪拌而成，最後以半片香橙片作點綴，深入民心的意式風味以Campari為重要成份。今年香港區有超過40間餐廳與酒吧參與Negroni Week，合作夥伴包括香港四季酒店Argo、香港瑰麗酒店 Darkside、Honky Tonks、The Diplomat、Shady Acres 和 The Dispensary，提供各式各樣的Negroni與主題活動，包括將在9月12日晚上7點至10點，於Honky Tonks舉行的開幕派對，每組調酒師將獨家設計Negroni 雞尾酒的原創食譜，更分為兩人一組，戴上手銬並同時輪班為顧客調製雞尾酒，當晚所有比賽的收益將捐贈給Slow Food作慈善用途；另由Thirsty Shaker聯合創始人Sandeep Hathiramani主持的調酒藝術工作坊；而意大利餐廳 Cantina 將推出一日限定之Negroni無間斷早午餐連最長的無限暢飲服務 (COUNT NEGRONI’S NON-STOP BRUNCH)，向傳奇的 Negroni發明者Camillo Negroni伯爵致敬。