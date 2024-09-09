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生活
2024-09-09 17:19:09

Campbell’s 金寶湯全新美食互動區 期間限定！消費滿$80 即埸DIY個人專屬金寶湯罐

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Campbell’s 金寶湯全新美食互動區 期間限定！消費滿$80 即埸DIY個人專屬金寶湯罐

Campbell’s 金寶湯全新美食互動區 期間限定！消費滿$80 即埸DIY個人專屬金寶湯罐

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Campbell’s 金寶湯品牌有近百年歷史，經典包裝一直深入民心，亦被藝術家Andy Warhol作為創作靈感，成為大眾所熟悉的藝術作品。品牌最近推出全新美食互動區，讓大家都可以DIY個人專屬金寶湯罐，在金寶湯罐上印上名字或字句，獨一無二，極具收藏價值！

DIY個人專屬金寶湯罐

由即日起至2024年9月29日，金寶湯將會於每個星期五、六、日，在指定超市分店設置Campbell’s 金寶湯美食互動區，顧客於指定超市購買雅樂思 Arnott's 產品，再搭配任何金寶湯或史雲生產品，消費滿港幣 80 元即可憑即日發票獲得品牌經典忌廉蘑菇湯 295 克一罐，更可以即場打造個人專屬罐頭招紙。招紙共有兩個顏色選擇，包括經典紅白色及玩味十足的藍拼粉紅撞色，更可自訂印上招紙的名字*，中英皆可。限定個人化金寶湯罐，無論是送禮或收藏都別具紀念價值！其他指定超市分店都有舉辦有獎遊戲，回答簡單問題即可獲得精美禮品一份，大家一於把握機會！

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日期

由即日起至 2024 年 9 月 29 日 (每個星期五、六、日)

時間

上午 11 時至下午 2 時；下午 3 時至 7 時

地點

各大指定超市 （名單請見附頁）

詳情

活動期間於指定超市購買雅樂思 Arnott's 餅乾，再搭配金寶湯或史雲生產品消費滿港幣 80 元憑即日發票即可參與以下其中一項活動：

  1. Campbell’s Make Your Own Can 金寶湯罐– 忌廉蘑菇湯 295 克一罐
  2. 參加幸運輪有獎遊戲機會一次，回答簡單問題即可得到史雲生精美禮品一份

消費滿港幣 118 元 

憑即日發票可參與活動 a 或 b 外，額外更可獲得史雲生極鮮清雞湯 1 公升。

*活動日期及時間有可能因應實際情況而作出調節而不作另行通知。如有任何爭議，Campbell Foods HK Limited 將保留最終決定權。

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