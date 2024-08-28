CANVAS再聯乘miffy 推旅行收納袋及燜燒壺+轉季護膚推介

有機香薰護膚品牌CANVAS，繼續與miffy聯乘，9月分期間到CANVAS門市購物滿指定金額，即可帶走CANVAS & miffy期間限定產品，包括旅行收納袋、玫瑰身體護理旅行套裝及燜燒壺等，實用又可愛，各位miffy粉絲不要錯過！

淨額滿$480，即送價值$145的旅行收納袋(6件套)，收納袋印有簡約可愛的miffy表情，令行李箱變得井井有條。淨額滿$880，則送CANVAS & miffy毛毛公仔 (16cm高)及玫瑰身體護理旅行套裝(價值$715)，包括套裝玫瑰保濕沐浴露(50ml)、玫瑰保濕身體乳液(50ml)、玫瑰絲滑豐盈洗髮露(30ml)及玫瑰絲滑豐盈護髮素(30ml)。放入CANVAS化妝包連同miffy毛毛公仔，一同四處遊歷。