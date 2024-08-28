CANVAS再聯乘miffy 推旅行收納袋及燜燒壺+轉季護膚推介

有機香薰護膚品牌CANVAS，繼續與miffy聯乘，9月分期間到CANVAS門市購物滿指定金額，即可帶走CANVAS & miffy期間限定產品，包括旅行收納袋、玫瑰身體護理旅行套裝及燜燒壺等，實用又可愛，各位miffy粉絲不要錯過！
淨額滿$480，即送價值$145的旅行收納袋(6件套)，收納袋印有簡約可愛的miffy表情，令行李箱變得井井有條。淨額滿$880，則送CANVAS & miffy毛毛公仔 (16cm高)及玫瑰身體護理旅行套裝(價值$715)，包括套裝玫瑰保濕沐浴露(50ml)、玫瑰保濕身體乳液(50ml)、玫瑰絲滑豐盈洗髮露(30ml)及玫瑰絲滑豐盈護髮素(30ml)。放入CANVAS化妝包連同miffy毛毛公仔，一同四處遊歷。
另外，淨額滿$1,480，更加送小花燜燒壺(價值$580)，容量1050ml的燜燒壺，印上清新跳脫的miffy圖案，持久保溫，更可輕鬆炮製美食。淨額滿$1,980，更會送CANVAS $300禮券。
步入9月，氣溫仍然高企，但肌膚仍然要做好轉季準備。水分是維持肌膚健康的關鍵，想皮膚時刻水潤飽滿，可把握晚上皮膚的黃金修護時段，提升肌膚細胞的持力。CANVAS 的王牌產品玫瑰睡眠面膜，一抹即吸收，徹夜為肌膚保濕、抗氧及均勻膚色。配合王牌玫瑰保濕露水，為無時無刻為皮膚補充水分與養分，締造水嫩光感肌。
CANVAS轉季護膚推介｜玫瑰滋潤補濕睡眠面膜 $695/50ml
王牌睡眠面膜，又稱玫瑰奶蓋面膜，質感如奶蓋般柔滑，能快速被肌膚吸收，不會弄髒頭髮及枕頭。蘊含95.85%天然及有機成分，珍貴奧圖玫瑰香薰油滋潤保濕，提亮嫩膚。專利保濕成分PatcH2O、乳木果及海藻糖，為缺水肌膚源源保水，同時高效抗氧，有助促進細胞再生。
CANVAS轉季護膚推介｜玫瑰保濕露水 $385/100ml
蘊含高達99.35%天然及有機成分，極具養分的保濕水，可取代爽膚水。蘊含豐富玫瑰純露，有效緊緻保濕及淡化黑色素。添加奧圖玫瑰香薰油、白牡丹及玫瑰果，平衡滋養，淡化細紋。一噴喚活醒膚，提升後續護膚產品吸收。