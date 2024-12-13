CANVAS x miffy聖誕套裝 買指定金額送浴室磅/兩用頸枕/2025月曆

2024年即將過去，又是時候犒賞自己過往一年的努力，及感謝身邊親友的陪伴與支持。澳洲有機品牌CANVAS與miffy合作，推出一系列期間限定護膚及香薰產品，延續「純．美」理念，配合多款適合不同肌膚的聖誕套裝，讓大家以最佳肌膚狀態迎接新一年。於12月期間，凡購物滿指定金額，更可免費獲贈多款CANVAS & miffy聯乘限定精品，送禮自用皆宜。
𝐂𝐀𝐍𝐕𝐀𝐒 & 𝐦𝐢𝐟𝐟𝐲 限定版玫瑰保濕露水100ml 優惠價$295(原價$490)
CANVAS王牌玫瑰保濕露水換上佳節限定的miffy彩衣，單純可愛的miffy坐於花奔中。凡購買限定版玫瑰保濕露水100ml即送miffy瓶蓋擺設一個，作產品瓶蓋或獨立擺設均可，點綴護膚櫃。玫瑰保濕露水蘊含99.35%天然及有機成分，有效緊緻保濕，淡化黑色素。添加奧圖玫瑰香薰油、白牡丹及玫瑰果成分，平衡滋養，淡化細紋。一噴喚活醒膚，同時提升後續護膚產品吸收。
𝐂𝐀𝐍𝐕𝐀𝐒 & 𝐦𝐢𝐟𝐟𝐲 潔膚液套裝 優惠價$99 (原價$335)
圓圓的miffy與大家洗白白，為浴室增添可愛氣息！套裝包括miffy陶瓷浴室梘液器及CANVAS玫瑰保濕沐浴露 100ml，以椰子油萃取作為天然起泡劑，在不破壞皮膚鎖水層的同時，溫和去除肌膚污垢。產品散發CANVAS標誌性的甜美玫瑰芳香，洗滌疲憊情緒，提升沐浴享受。
𝐂𝐀𝐍𝐕𝐀𝐒 & 𝐦𝐢𝐟𝐟𝐲 護手套裝 優惠價$425(原價$720)
CANVAS經典護手霜換上期間限定的miffy新裝。miffy頭像配上簡單草本圖案，令人聯想起澳洲與荷蘭的青青草原。有奧圖玫瑰及乳香氣味的護手霜，滋潤不黏稠，結合茶花籽油、玫瑰果油、乳木果、蘆薈及維他命E等多款天然保濕及潤澤成分，有助強化指甲，淡化乾燥細紋，令雙手肌膚回復光澤柔細。
套裝包括：
- 玫瑰保濕護手霜 50ml及15ml
- 乳香緊緻護手霜 50ml及15ml
𝐂𝐀𝐍𝐕𝐀𝐒 & 𝐦𝐢𝐟𝐟𝐲 無線香薰機(優惠價$295 原價$1,295)及提振活力香薰組合(優惠價$395 原價$740)
能令整個家居氛圍提升的miffy無線香薰機，擴香同時散發柔和的燈光，令整體家居氛圍變得更舒適，讓身心靈能得到充分休息。配合CANVAS優質的100%純淨香薰油，可因應個人喜好或需求，自由配搭專屬配方。
CANVAS提振活力香薰組合包括：
- 爪哇香茅香薰油 5ml
- 澳洲尤加利香薰油 (有機) 5ml
- 乳香香薰油 5ml
- 冷壓橘子香薰油 5ml
- 玫瑰草香薰油 (有機) 5ml
期間限定購物禮遇
於12月期間，凡購物滿指定金額即可免費獲贈以下CANVAS & miffy聯乘限定精品，包括浴室磅、月曆及旅行兩用頸枕等：