CANVAS x miffy聖誕套裝 買指定金額送浴室磅/兩用頸枕/2025月曆

2024年即將過去，又是時候犒賞自己過往一年的努力，及感謝身邊親友的陪伴與支持。澳洲有機品牌CANVAS與miffy合作，推出一系列期間限定護膚及香薰產品，延續「純．美」理念，配合多款適合不同肌膚的聖誕套裝，讓大家以最佳肌膚狀態迎接新一年。於12月期間，凡購物滿指定金額，更可免費獲贈多款CANVAS & miffy聯乘限定精品，送禮自用皆宜。

𝐂𝐀𝐍𝐕𝐀𝐒 & 𝐦𝐢𝐟𝐟𝐲 限定版玫瑰保濕露水 100ml 優惠價 $295( 原價 $490)

CANVAS王牌玫瑰保濕露水換上佳節限定的miffy彩衣，單純可愛的miffy坐於花奔中。凡購買限定版玫瑰保濕露水100ml即送miffy瓶蓋擺設一個，作產品瓶蓋或獨立擺設均可，點綴護膚櫃。玫瑰保濕露水蘊含99.35%天然及有機成分，有效緊緻保濕，淡化黑色素。添加奧圖玫瑰香薰油、白牡丹及玫瑰果成分，平衡滋養，淡化細紋。一噴喚活醒膚，同時提升後續護膚產品吸收。