Casa Sophia Loren新任行政總廚全新南意菜單 必試海鮮紫薯手工小丸子

來自意大利西西里的行政總廚Luca Schiavone新上任，推出全新南意大利風味菜單，輕盈清新充滿現代風格。

座落於歷史悠久建築物的意大利餐廳Casa Sophia Loren，開業一年，迎來意大利西西里行政總廚 Luca Schiavone新上任，推出全新南意大利風味菜單，帶來輕盈清新而充滿活力的現代風格意菜。

總廚Luca Schiavone在倫敦多間知名意大利餐廳擔任主廚超過十年，當中包括米芝蓮級的 Zafferano 及 Shoreditch House。他擅長傳統廚藝結合現代烹飪技巧，重新演繹經典菜式。新菜單靈感來自家庭食譜，以及他遊歷意大利撒丁島、托斯卡尼及翁布里亞等地的體驗。「為了突顯食材的最佳特性，每次僅選用三種主要食材，這就是對簡約、平衡與風味的最好體現。」Luca解說他的廚藝風格。南意菜多以海鮮、番茄及香草醬料，並選用時令食材入饌，不時不食。

餐單有多款創意與精緻並存的意粉選擇，如海鮮紫薯手工意式小丸子，用紫薯製作彈牙、澱粉量較低的薯糰，搭配西西里粉紅蝦、魷魚、青口、蜆肉，加入濃郁的番茄甲殼類海鮮醬汁，放上新鮮羅勒，充滿海洋氣息。卡布里意大利雲吞以水牛芝士作內餡，淋上濃郁肉醬汁，由西西里豬肉香腸、豬肋骨、牛腱及番茄醬慢煮五小時而成，配上巴馬臣芝士醬及開心果仁碎，菜式靈感來自Luca的祖母多年來於週末為家人烹調的經典家族菜譜。還有以龍蝦湯為基底的意大利扁麵，配以西西里紅蝦他他及幼滑西葫蘆白醬，滿載海洋風味。

多款主菜散發迷人香氣，擺盤精美。焗白鱈魚配青口及番茄，以意大利耐溫玻璃紙密封包裹焗煮，鎖著每一滴精華，保持海鮮鮮嫩多汁。剪開玻璃紙袋時，濃郁香氣撲鼻。烤春雞用木盒盛載，以百里香、迷迭香與鼠尾草煙熏，提升香味。托斯卡尼燉海鮮有鱈魚、西西里粉紅蝦、小龍蝦、魷魚、青口及蜆，以紅酒與番茄燉煮，呈現濃郁地中海風味。

全新蛋糕＋雞尾酒餐車

餐廳推出全新蛋糕餐車，帶來一系列傳統意大利經典蛋糕，包括檸檬撻、蘋果批、紅蘿蔔蛋糕等，所有蛋糕均配上意式手工雪糕球，讓大家肚皮滿足。創新甜品推介Baba’misu，將Tiramisu的咖啡層次與Rum Babà的蘭姆酒海綿蛋糕結合，在客人席前淋上咖啡，客人更可挑選一款餐後酒注入甜品，增添玩味微醺元素。另外亦設有雞尾酒餐車，調酒師會為客人即場調配意大利開胃雞尾酒，提升食慾。

如大家患上選擇困難症，不妨點選性價比高的五道菜嘗味套餐(每位$688)，自選菜式有以上的推介，甜品從蛋糕餐車中挑選。

