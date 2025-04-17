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生活
2025-04-17 13:00:00

Casa Sophia Loren新任行政總廚全新南意菜單 必試海鮮紫薯手工小丸子

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來自意大利西西里的行政總廚Luca Schiavone新上任，推出全新南意大利風味菜單，輕盈清新充滿現代風格。

來自意大利西西里的行政總廚Luca Schiavone新上任，推出全新南意大利風味菜單，輕盈清新充滿現代風格。

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座落於歷史悠久建築物的意大利餐廳Casa Sophia Loren，開業一年，迎來意大利西西里行政總廚 Luca Schiavone新上任，推出全新南意大利風味菜單，帶來輕盈清新而充滿活力的現代風格意菜。

行政總廚 Luca Schiavone在廚藝了得的家庭中成長，自小受到薰陶熱愛下廚，設計菜單會融入家庭溫暖的回憶。 吞拿魚他他($168)配上青瓜、經過一晚過濾的清澈番茄水，綴上以薄荷、歐芹及羅勒特製的香草油調味，清新開胃。 焗白鱈魚配青口及番茄（$298）用意大利耐溫玻璃紙密封包裹焗煮，鎖著每一滴精華，海鮮保持鮮嫩多汁。

現代烹飪技巧演繹經典菜式

總廚Luca Schiavone在倫敦多間知名意大利餐廳擔任主廚超過十年，當中包括米芝蓮級的 Zafferano 及 Shoreditch House。他擅長傳統廚藝結合現代烹飪技巧，重新演繹經典菜式。新菜單靈感來自家庭食譜，以及他遊歷意大利撒丁島、托斯卡尼及翁布里亞等地的體驗。「為了突顯食材的最佳特性，每次僅選用三種主要食材，這就是對簡約、平衡與風味的最好體現。」Luca解說他的廚藝風格。南意菜多以海鮮、番茄及香草醬料，並選用時令食材入饌，不時不食。
 

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意大利扁麵 ($258)以濃郁的龍蝦湯為基底，配幼滑西葫蘆白醬，放上西西里紅蝦他他，滿載海洋風味。 卡布里意大利雲吞 ($198)內餡為水牛芝士，淋上濃郁肉醬汁，由西西里豬肉香腸、豬肋骨、牛腱及番茄醬慢煮五小時而成，配上巴馬臣芝士醬及開心果仁碎。 海鱸魚意大利手工幼麵 ($328)：意大利幼麵彈牙，搭配以奶油慢煮的海鱸魚柳，最後以索倫托檸檬及魚子醬作點綴，簡單優雅地彰顯高級食材的風味。

意粉結合創意與海洋氣息

餐單有多款創意與精緻並存的意粉選擇，如海鮮紫薯手工意式小丸子，用紫薯製作彈牙、澱粉量較低的薯糰，搭配西西里粉紅蝦、魷魚、青口、蜆肉，加入濃郁的番茄甲殼類海鮮醬汁，放上新鮮羅勒，充滿海洋氣息。卡布里意大利雲吞以水牛芝士作內餡，淋上濃郁肉醬汁，由西西里豬肉香腸、豬肋骨、牛腱及番茄醬慢煮五小時而成，配上巴馬臣芝士醬及開心果仁碎，菜式靈感來自Luca的祖母多年來於週末為家人烹調的經典家族菜譜。還有以龍蝦湯為基底的意大利扁麵，配以西西里紅蝦他他及幼滑西葫蘆白醬，滿載海洋風味。
 

海鮮紫薯手工意式小丸子($228)以紫薯製作彈牙薯糰，帶有堅果香。搭配西西里粉紅蝦、魷魚、青口、蜆肉，加入濃郁的番茄甲殼類海鮮醬汁，配上新鮮羅勒，充滿海洋氣息。 托斯卡尼燉海鮮 ($888)有鱈魚、西西里粉紅蝦、小龍蝦、魷魚、青口及蜆，以紅酒與番茄燉煮，適合三至四人分享，需提前48小時預訂。 炭烤羊扒($398)外層烤至焦香，內裡仍嫩滑多汁。馬鈴薯採用三重方式製作，經過蒸煮、低溫油炸及高溫炸至金黃酥脆，配上雅枝竹薄荷醬。

主菜香氣四溢

多款主菜散發迷人香氣，擺盤精美。焗白鱈魚配青口及番茄，以意大利耐溫玻璃紙密封包裹焗煮，鎖著每一滴精華，保持海鮮鮮嫩多汁。剪開玻璃紙袋時，濃郁香氣撲鼻。烤春雞用木盒盛載，以百里香、迷迭香與鼠尾草煙熏，提升香味。托斯卡尼燉海鮮有鱈魚、西西里粉紅蝦、小龍蝦、魷魚、青口及蜆，以紅酒與番茄燉煮，呈現濃郁地中海風味。
 

全新蛋糕＋雞尾酒餐車

餐廳推出全新蛋糕餐車，帶來一系列傳統意大利經典蛋糕，包括檸檬撻、蘋果批、紅蘿蔔蛋糕等，所有蛋糕均配上意式手工雪糕球，讓大家肚皮滿足。創新甜品推介Baba’misu，將Tiramisu的咖啡層次與Rum Babà的蘭姆酒海綿蛋糕結合，在客人席前淋上咖啡，客人更可挑選一款餐後酒注入甜品，增添玩味微醺元素。另外亦設有雞尾酒餐車，調酒師會為客人即場調配意大利開胃雞尾酒，提升食慾。

如大家患上選擇困難症，不妨點選性價比高的五道菜嘗味套餐(每位$688)，自選菜式有以上的推介，甜品從蛋糕餐車中挑選。
 

木盒香草煙熏春雞（$298)烤春雞外皮金黃焦脆，肉質細嫩多汁，淋上清新的檸檬醬汁。上菜時置於木盒裡，以百里香、迷迭香與鼠尾草煙熏，提升香味。 全新蛋糕餐車帶來一系列意大利經典蛋糕，包括檸檬撻、蘋果批、紅蘿蔔蛋糕等。 調酒師會推雞尾酒餐車，為客人即場調配意大利開胃雞尾酒。

Casa Sophia Loren

地址：灣仔莊士敦道60-66號1樓
電話：3594 6199
營業時間：
星期二至五12nn-3pm，6pm-10:30pm 
星期六及日12nn-4pm，6pm-10:30pm
(星期一休息)
備註：逢星期二至五中午12時至下午3時供應兩道菜午市套餐($280)
 

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餐廳位於灣仔經典地標和昌大押，氣氛輕鬆。 餐廳裝潢摩登，掛上傳奇女星蘇菲亞·羅蘭的大特寫美照。

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