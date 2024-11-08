CASETiFY雙11優惠 最高7折優惠/ iPhone 16配件都有折

生活配件品牌CASETiFY推出全年最大型優惠慶典，由即日起於 CASETiFY官網 全線CASETiFY STUDiO選購一件指定產品即享 85 折；2件 75 折；3件或以上可享 7 折優惠，iPhone 16 系列產品亦有參與是次限時優惠推廣活動！

人氣的鏡面支架手機殼除了當作隨身鏡外，具備的靈活相機環支架可自由調節至 150 度最佳觀賞角度，為生活提供更多便利如看電影、學習及視像通話。

另一推介是CASETiFY暢銷強悍防摔手機殼，維持一貫輕薄外型及強大防護力，提供過千款印花圖案及個人化設計。王牌鏡面手機殼最適合盛大節日匯聚的年尾，輕鬆以精心打扮的重要節日。配合 iPhone 16全新相機控制按鈕特製精準設計，確保無縫滑動相機控制按鈕變焦，活用新機全功能；而側邊開孔設計能讓您輕鬆掛上手機掛繩，為手機加上亮眼點綴。