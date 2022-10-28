CASETiFY x《美少女戰士》 必搶夢幻漸變手機殼、月光水晶變身盒、變身胸針

CASETiFY 與人氣動漫《美少女戰士》合作。（公關提供）

《美少女戰士》粉絲準備吧！CASETiFY與《美少女戰士》再攜手推出系列手機殼和AirPods保護殼等聯名電子配件，這次以「女力（Girl Power）」為主題，呈現水手服戰士們的緊密連繫，趕快跟姐妹選取同款手機殼，一起make up吧！

今次聯名系列中最吸引的主打產品就是個人化訂製選項的手機保護殼，根據每位水手服戰士的專屬顏色為藍本加入繽紛的漸變效果，並採用夥伴方式呈現，除了 5 位主角和Super Sailor Chibi Moon外，更加入期待已久的外太陽系四戰士角色，以及黑貓露娜和白貓亞提密斯的組合！可以把自己和水手服戰士或好友的名字印在手機殼上，既可以有個人風格，又不怕會和朋友撞殼了！

作為《美少女戰士》忠粉，又怎可以錯過收藏美少女戰士的變身器！印有眾多經典角色的AirTag掛環、變身胸針、月光水晶變身盒、螺旋愛心變身盒三種精心設計的磁吸式無線充電盤都是粉絲必搶系列！