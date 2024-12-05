Catalog全新聖誕唐老鴨系列服飾登場 必入手聖誕毛衣/聖誕襪禮盒

Catalog聯乘Donald Duck打造校院和聖誕服飾系列，校院系列以日常休閒風格為主，在設計加入間條、水手服、腳掌等唐老鴨獨有特色，聖誕系列以溫馨的節日氣氛為主，在服飾上加入聖誕元素，兩個系列都各有推出小童服裝和，更有精彩的週邊商品，Donald Duck系列即日起於全線 Catalog 門市及網店發售，即睇詳請。

Donald Duck 冬季服飾日常系列 — 大人款式 Disney Donald Duck服飾系列為大家帶來了一系列冬季日常衣物，以充滿造型感的衣物為冬季穿搭增添可愛感和趣味性。除了冬季必備的牛仔外套外，更有獨特設計的棒球外套，背面有一個以繡花章製成的 Donald Duck圖案，設計低調可愛。Donald Duck最注目的特徵，一定是牠一身的水手裝的造型，本次系列亦以此為靈感，推出了深藍色和白色的水手服造型毛衣，毛衣胸口上有一個 Donald Duck的大頭圖案。另外更推出偏復古的藍黃配色和較低調的藍白色打造的毛衣，毛衣背面還有 Donald Duck屁股圖案。 冬季當然不少得日常最易配搭的衛衣，衛衣正面是 Donald Duck三個姪子的車花，將動畫情節加入設計，十分可愛。

Donald Duck 冬季服飾日常系列 — 小童款式 除了成人服飾，本次系列還推出了多款可愛的兒童服裝，讓小朋友化身為樂天開朗的 Donald Duck。首先為大家帶來的是與成人款式相同的水手服造型毛衣，全家人可以一同穿著家庭裝前往迪士尼樂園，加入 Donald Duck的家族，一定溫馨又愉快。系列中最特色的褲子，褲子以柔軟保暖的海虎毛打造，小朋友穿上後從後看就像一個小小 Donald Duck在搖搖晃晃地走着，尾巴一搖一擺，定能萌爆全場。

Donald Duck 冬季服飾聖誕系列 為迎接聖誕，是次 Disney Donald Duck系列亦推出多款以唐老鴨為主角的聖誕服飾，每件服飾都充滿節日氛圍，讓大家增添節日氣氛之餘，更可以時尚地渡過聖誕。款聖誕衛衣除了印有頭戴聖誕帽的唐老鴨圖案外，還融合了多種聖誕元素，如聖誕帽、拐杖糖、雪花和歐洲冬青。這些元素以毛巾繡和植絨工藝呈現，展現出色彩繽紛的節日氣氛。

生活週邊產品 Catalog Donald Duck系列的配飾部分，讓可愛的產品融入日常生活。 Donald Duck大頭造型斜孭袋，設計亮眼之餘，還能輕鬆搭配各種簡單的日常穿搭，凸顯個人時尚風格。第二款斜孭袋靈感源自 Donald Duck毛茸茸的屁股，造型既新奇又可愛。更特別的是，按下這款斜孭袋會發出咇咇聲，為你的造型增添了創意和趣味性。 而聖誕系列還推出聖誕襪套裝禮盒，禮盒內分別有三款各有不同聖誕特色的襪子，可以當作聖誕禮物送給親朋好友。不論是搭配運動鞋還是涼鞋，都能展現出濃濃的聖誕氛圍。 系列還推出了 Donald Duck造型裝飾襪，大人小朋友可以把它掛在床邊，看看聖誕節時有沒有人偷偷把禮物放進去。凡購買 Catalog Disney Donald Duck系列全新產品滿指定金額，即送 Donald Duck造型裝飾襪乙隻，數量有限，送完即止。