Catalog推出史迪仔系列夏季服飾+送雨傘！短袖Tee/恤衫/針織背心/親子裝 (多圖)

史迪仔粉絲注意！來自外太空的最受歡迎生物626號實驗品史迪仔，於6月26日生日，而每年的這天更被定名為「國際史迪仔日」！為慶祝國際史迪仔日，Catalog 將推出 Disney Stitch 系列。全新產品以日常型格以及夏威夷風格涵蓋成人和小童服裝，為各位粉絲們打造全新的日常史迪仔時尚，適合親子打扮。另外亦設有夏天配飾：夏威夷草帽、小金造型袋子以及防曬雨傘。本系列將於6月26日正式在 Catalog 全線門店和網上商店推出。

Catalog Disney Stitch 服飾

Catalog 史迪仔 服飾 — 日常型格系列 Disney Stitch服飾系列以充滿設計感的圖案 Tee 為你的日常穿搭增添趣味。系列推出了黑色和藍色的紮染風格圖案Tee，前後位置加入了史迪仔的正面和背面圖案。 另外還有淺藍色和白色設計的Tee，胸口位置有史迪仔正在拉扯著口袋的動作，背面則展現了史迪仔倒下的可愛圖案，充滿童趣。系列還有一款日常百搭的黑色Tee，胸口位置印有史迪仔和他的製造編號626，低調中帶著可愛的風格。另外有黑白兩色的史迪仔車花 Tee，胸口上的史迪仔可愛地伸出立體的舌頭，可愛爆登。 除了史迪仔，當然還有小金。系列推出了小金印花 Tee，搭配深藍底色。另外還有一款Tee，在前幅位置加入了一個袋子，同時附送一個小金造型的公仔，你可以隨意放入或拿出；小金車花 Tee 展現了小金獨特的魅力。

Catalog 史迪仔 服飾 — 夏威夷風格系列 為迎接初夏，Catalog Disney Stitch系列再次推出了夏威夷風格系列，一同迎接陽光明媚的季節。系列帶來了夏威夷恤衫，其中一款展示了史迪仔在夏威夷島上準備滑水的英姿，椰樹的背景更增添了休閒的氛圍。另一款則以史迪仔和菠蘿花紋作為設計元素，非常適合度假時的穿著。 同樣在夏威夷風格系列中，推出了多款印花 Tee。首先是史迪仔眼鏡Tee，史迪仔臉上的透明菠蘿眼鏡可以隨意拆下或貼上，打造獨一無二的風格。系列還有黑白兩色的 Tee，胸口位置結合了手鉤織花的菠蘿圖案和史迪仔印花，質感大大提升。系列以深淺黑和藍色吊染風格推出兩件史迪仔 Tee，中間位置加入了手鉤織花的元素，展現了獨特的設計。 系列還為女生們帶來了手鉤織花的背心，提供白色和黑色兩種選擇。這款背心可以當作小外套，搭配純色 Tee 內搭，簡單卻百搭。系列還推出了恤衫連身裙。這款連身裙在胸口位置刺繡了史迪仔和菠蘿圖案，後幅位置則加入了一個可愛的史迪仔正在扒下的圖案。

Catalog 史迪仔 服飾 — 小童系列 Catalog Disney Stitch 系列不僅推出了適合成人的款式，還為小朋友們帶來了小童系列。首先有夏威夷恤衫，同時還有與之相配的短褲，讓他們可以享受一套完整的穿搭風格。小童恤衫參考了大人恤衫連身裙的設計，打造出了專為小朋友們而設的恤衫款式。 接下來是一系列的小童 Tee 款式。首先，系列使用白色底色並加上夏威夷花環的設計，營造出一種祝福的氛圍。另一款則是以手縫袋布設計的立體史迪仔 Tee，呈現出史迪仔栩栩如生的形象。系列為小朋友們帶來了與成人款式相同的史迪仔眼鏡T恤。這款 Tee 配有透明菠蘿眼鏡，可以隨意拆下或貼上，非常適合全家人穿著家庭裝前往迪士尼樂園度過一個愉快的一日遊。 還有與成人款式相同的小金 Tee，並附送一個小金造型的公仔，絕對是小朋友的最愛。最後，系列為小朋友帶來了不同款式和顏色的短襪。可以選擇史迪仔和小金設計的短襪，襯配著可愛的 Disney Stitch 系列服裝。