Catalog推出Disney Marie & Lucifer系列秋冬裝！貓奴必買立體耳朵連帽衛衣+送行李袋

召集各位貓奴！Catalog聯乘Disney Marie 同 Lucifer，推出全新冬日服飾及配件，是次主題以Marie 的形象以及 Lucifer 的外表為設計，推出一系列可愛又暖笠笠的精美服裝與生活配件，例如造型手袋、旅行袋、可愛抱枕。系列已即日起於全線Catalog門市及網店正式推出，各位Fans與貓奴們記得不要錯過。

Catalog Disney Marie & Lucifer系列優惠 Catalog Disney Marie & Lucifer系列推出了全新驚喜產品——Lucifer行李袋！這款獨特而精緻的行李袋，無論是在旅行還是日常生活中，都能為各位的造型增添一抹時尚感，絕對是每位時尚愛好者的必備配件。 凡購買Catalog Disney Marie & Lucifer系列的全新產品滿指定金額，即可獲贈Lucifer行李袋一個，數量有限，送完即止。

Catalog Disney Marie & Lucifer系列優惠

Catalog Disney Marie 系列服飾 Catalog Disney Marie服飾系列以粉紅和白色為主色調，展現出Marie的可愛魅力。首先推出的Cosplay外套設計獨特，帽子上有立體耳朵，胸前刺繡著Marie的圖案，背面則有她的尾巴刺繡，穿上後彷彿化身為高貴的Marie。 此外還有毛毛質地的外套，帽子設計靈感來自Marie的頭飾，並配有可愛的貓咪肉球口袋，背面同樣刺繡著Marie的大頭圖案。針織外套則提供粉紅和黑色選擇，印有多個Marie的大頭圖案，並設有雙直立口袋。針織背心則以格子設計，心口呈現Marie圖案，背面還有貓爪印的小細節。 衛衣系列包括粉紅色圓領衛衣，胸前刺繡Marie的圖案，背面展現她乖巧的姿態。還有兩款黑色帽衛衣，分別以Marie和她的可愛貓咪朋友為主題，束帶上加入毛絨球，超級可愛！

Catalog Disney Marie 系列配飾 Catalog Disney Marie可愛系列同步推出了一系列精美配飾，完美搭配各種造型。Marie手袋以高貴的白色為主，設計中融入了立體貓爪元素，並搭配毛毛尾巴作為吊飾，還有可調節的肩帶，展現出獨特的時尚風格。 此外，系列中還有以Marie和她可愛貓咪朋友為主題的襪子，讓穿搭更具趣味性。同時推出的超柔軟毛絨拖鞋襪，在寒冷的冬天也能在家中享受舒適與溫暖。

Catalog Disney Marie 系列配飾

Catalog Disney Lucifer 系列服飾 Catalog Disney Lucifer系列以灰黑色和紫色為主色調，巧妙融合了Lucifer的形象，展現出獨特的風格。Cosplay外套設計中，帽子上有立體耳朵，前胸飾有精緻的車花圖案，背面則展現Lucifer的形象，低調地表達對Lucifer的喜愛。 衛衣系列包括黑灰色圓領衛衣，前面印有Lucifer的大頭，背後則有名字的小細節。還有紫色和黑色的圓領衛衣，胸前呈現Lucifer的形象，背面則描繪他悠閒趴下的樣子。灰色帽衛衣在口袋位置繡有Lucifer偷看魚骨的可愛圖案，後背則展現他吃飽後的俏皮樣子。 針織外套以灰色和米色相間，前面展示Lucifer的大頭，背面則有他的尾巴。針織衛衣中，Lucifer的隱藏形象和肉球印記悄悄出現，增添了趣味與驚喜。

Catalog Disney Lucifer系列配飾 Catalog Disney Lucifer系列同步推出全新配件，讓穿搭風格更加多樣化。Lucifer造型手袋以深色為主，完美搭配各種服飾，並加入立體貓爪和毛毛尾巴作為吊飾，增添了可愛的元素。 此外，還有一款可愛的Lucifer伴讀抱枕，靈感來自Lucifer的獨特形象，像忠實的小夥伴一樣陪伴大家工作、學習或休息，為日常生活增添溫馨感。 系列中還包括兩款以Lucifer為主題的日常襪子，以及超柔軟的毛絨拖鞋襪，讓寒冷的冬天居家時倍感舒適，彷彿Lucifer隨時陪伴在身邊。

Catalog Disney Marie & Lucifer童裝系列 在小童款式方面，首先推出了一款毛毛質地的背心，與Disney Marie的大人款式相似，並擁有可愛的貓咪肉球口袋設計。接下來是一件白色衛衣，前面展示了Marie的大頭，搭配立體耳朵和背面的刺繡尾巴，讓Marie的形象更加生動。最後，還有一款粉紅色的工人裙，口袋位置呈現Marie可愛的趴姿，背面同樣設計了貓咪肉球口袋，完美搭配衛衣，打造出可愛的冬季OOTD。至於Disney Lucifer系列，為小朋友設計的款式包括一件黑灰色衛衣，前面印有Lucifer的大頭，並有立體耳朵，背面則繡有他的尾巴圖案。