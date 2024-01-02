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生活
2024-01-02 08:00:00

Catalog推出Pokemon寶可夢系列冬季服飾+送手提袋！比卡超/伊布/耿鬼/超夢/卡比獸/噴火龍 (多圖)

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Catalog推出Pokemon寶可夢系列冬季服飾+送手提袋！比卡超/伊布/耿鬼/超夢/卡比獸/噴火龍

Catalog推出Pokemon寶可夢系列冬季服飾+送手提袋！比卡超/伊布/耿鬼/超夢/卡比獸/噴火龍

寵物小精靈｜各位Pokémon粉絲注意！Catalog 2024年再度推出Pokémon寶可夢系列產品，涵蓋成人和小童服裝以及生活周邊商品，為各位粉絲們打造全新的日常Pokémon時尚。系列結合了日常風格和低調可愛元素，設計主題圍繞著許多深受粉絲喜愛的Pokémon，如比卡超、伊布、耿鬼、超夢、卡比獸及噴火龍。系列包含多款生活周邊產品，有雙面抱枕、漁夫帽和手袋等，打造更百變的造型。本系列將於即日起正式在Catalog全線門店和網上商店推出首批商品。一齊追隨Pokémon，開啟精彩的冒險之旅吧！

Pokémon日常服飾 — 成人系列

Pokémon外套款式當中，推出了全黑設計的棒球外套以黑白色 Pikachu圖案為你打造出低調而精緻的風格。胸口上呈現黑白色Pikachu刺繡，而背面則以黑白色Pokémon字樣和Pikachu圖案作為點綴；針織外套系列特別推出了黑白和彩色版本，可根據自己喜好，選擇低調或原色Pikachu的風格。

衛衣系列含多款連帽衛衣，以Pikachu、耿鬼和超夢為主題。系列推出了彩色Pikachu設計的衛衣，以黑色底色襯托出彩色Pikachu圖案和Pokémon 字，字樣位置更用上了幻彩反光物料，色彩繽紛而活潑，彰顯你的個性與活力。另一款Pikachu款式提供了兩色選擇，衛衣前幅位置以3M設計，展示Pikachu 備戰狀態的造型，衛衣側面加上精靈球作點綴。第二款衛衣則以Pikachu的可愛造型作為設計，胸口加入細節印花圖案並加入了前幅口袋，口袋位置更加入了Pokémon的屬性icon以作點綴，背面則以較大的圖案展示Pikachu的可愛魅力。而同款衛衣有以耿鬼和超夢為主題的設計，分別以耿鬼和超夢的型格圖案於胸口加入細節印花圖案，並於背面大幅展示Pokémon的型態。

圓領衛衣加入Pokémon的可愛圖案於胸口位置，手臂上加入Pokémon的圖鑑編號和名稱。這款衛衣包括了耿鬼、伊布和卡比獸的設計，每個圖案都在胸口位置展現了Pokémon的特徵。首先，耿鬼的圖案呈現了它伸舌頭的表情，舌頭更是立體地突出 ; 伊布的圖案則展示了它乖巧地坐著，並加入了桂花編設計，為伊布增添了質感 ; 卡比獸的設計則呈現了它懶洋洋地攤著的可愛動作，刺繡質地使卡比獸的形象更加立體生動。另外一款共兩色入的圓領衛衣，以Pikachu作為主題。在前幅加入Pikachu可愛的轉頭動作圖案，還特別設計了可拆卸的Pikachu尾巴小袋子，方便攜帶小物件，同時也增添了時尚的元素。

Pokémon日常服飾 — 小童系列

Pokémon小童系列帶來一系列型格與可愛融合的設計，包括與大人同款的全黑棒球外套，為小朋友們打造出型格風 ; 彩色Pikachu設計衛衣，加入幻彩反光LOGO，圖案生動可愛，展現了Pikachu的活力和魅力 ; 彩色版本針織外套，採用了Pikachu原色織花設計，為外套增添了趣味和活潑感。以上款式絕對適合小朋友們與家人穿上同款服飾，於街頭中型格現身。

小童系列圓領衛衣將以Pokémon的代表色作為底色，並在前幅位置精心加入了耿鬼、Pikachu和卡比獸的設計，手臂上更加入了Pokémon的圖鑑編號和名稱。每個Pokémon的圖案都獨具特色，為衛衣增添了活潑和有趣的元素。耿鬼的圖案展現了它伸出舌頭的俏皮表情 ; Pikachu的設計則用了前後設計，後面尾巴位置更加入了棉花使其更立體和有觸感 ; 而卡比獸的設計則在肚腩位置加入了Patch袋設計，讓卡比獸彷彿為你的手取暖。圓領衛衣更加入噴火龍為設計主題，前幅展示著噴火龍的型格圖案印花，在噴火龍的尾巴位置，使用了刺繡質地，更加突出噴火龍尾巴的火焰效果。這個衛衣結合了印花和刺繡技術，帶來視覺上的豐富層次感和質感。

另外Pikachu為主題的圓領衛衣，提供兩種不同的色彩選擇。這款衛衣的設計與成人款相同，同樣配有一個可愛的小袋子，讓小朋友能夠方便地將小物件放入其中。除了衛衣，系列還為小朋友們設計了一款棉質長褲。長褲後以Patch設計加入了Pikachu的尾巴圖案，增添褲子的趣味性。小童系列襪子，以各款Pokémon圖樣作設計，更有精靈球款，可愛感爆燈！

Pokémon生活週邊產品

Pokémon再登陸系列第一彈隆重推出一系列生活週邊產品為你帶來更多精彩的選擇。其中包括了耿鬼與超級球雙面攬枕，具有柔軟的質感和立體設計，十分適合放於家中沙發作點綴。此外，系列還推出了Pikachu和卡比獸造型的小袋子，這些手袋設計可愛且實用，讓你在日常生活中穿搭加添新意。另外，系列推出了雙面漁夫帽，這款帽子不僅能夠防陽光，還兼具舒適、實用和時尚的特點。讓Pokémon陪伴你度過悠閑假日時光，讓你感受到Pokémon的陪伴與愉悅。

配件系列包括長筒襪和腳踝襪，這些配件搭配著不同的Pokémon圖樣設計，並與Pokémon專屬的顏色相匹配。這些配件絕對是你日常生活中不可或缺的時尚配飾。這一系列的生活週邊產品結合了Pokémon的經典元素和時尚設計，你帶來更多的樂趣和風格。

Pokémon系列每件服飾掛牌均附送貼紙。讓你展示時尚風格的同時，還能收藏可愛的Pokémon貼紙。而且系列推出Pikachu手提袋，凡購買Pokémon再度登陸系列全新產品滿指定金額，即送Pikachu手提袋乙個，送完即止。

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Catalog x Pokémon 寶可夢系列

開售日期：2024年1月2日

第二階段於2024年2月1日起於全綫 Catalog 門市及網店發售完整系列

即到Catalog網店選購

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