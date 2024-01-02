Catalog推出Pokemon寶可夢系列冬季服飾+送手提袋！比卡超/伊布/耿鬼/超夢/卡比獸/噴火龍 (多圖)

寵物小精靈｜各位Pokémon粉絲注意！Catalog 2024年再度推出Pokémon寶可夢系列產品，涵蓋成人和小童服裝以及生活周邊商品，為各位粉絲們打造全新的日常Pokémon時尚。系列結合了日常風格和低調可愛元素，設計主題圍繞著許多深受粉絲喜愛的Pokémon，如比卡超、伊布、耿鬼、超夢、卡比獸及噴火龍。系列包含多款生活周邊產品，有雙面抱枕、漁夫帽和手袋等，打造更百變的造型。本系列將於即日起正式在Catalog全線門店和網上商店推出首批商品。一齊追隨Pokémon，開啟精彩的冒險之旅吧！

Pokémon日常服飾 — 成人系列 Pokémon外套款式當中，推出了全黑設計的棒球外套，以黑白色 Pikachu圖案為你打造出低調而精緻的風格。胸口上呈現黑白色Pikachu刺繡，而背面則以黑白色Pokémon字樣和Pikachu圖案作為點綴；針織外套系列特別推出了黑白和彩色版本，可根據自己喜好，選擇低調或原色Pikachu的風格。 衛衣系列包含多款連帽衛衣，以Pikachu、耿鬼和超夢為主題。系列推出了彩色Pikachu設計的衛衣，以黑色底色襯托出彩色Pikachu圖案和Pokémon 字，字樣位置更用上了幻彩反光物料，色彩繽紛而活潑，彰顯你的個性與活力。另一款Pikachu款式提供了兩色選擇，衛衣前幅位置以3M設計，展示Pikachu 備戰狀態的造型，衛衣側面加上精靈球作點綴。第二款衛衣則以Pikachu的可愛造型作為設計，胸口加入細節印花圖案並加入了前幅口袋，口袋位置更加入了Pokémon的屬性icon以作點綴，背面則以較大的圖案展示Pikachu的可愛魅力。而同款衛衣有以耿鬼和超夢為主題的設計，分別以耿鬼和超夢的型格圖案於胸口加入細節印花圖案，並於背面大幅展示Pokémon的型態。 圓領衛衣加入Pokémon的可愛圖案於胸口位置，手臂上加入Pokémon的圖鑑編號和名稱。這款衛衣包括了耿鬼、伊布和卡比獸的設計，每個圖案都在胸口位置展現了Pokémon的特徵。首先，耿鬼的圖案呈現了它伸舌頭的表情，舌頭更是立體地突出 ; 伊布的圖案則展示了它乖巧地坐著，並加入了桂花編設計，為伊布增添了質感 ; 卡比獸的設計則呈現了它懶洋洋地攤著的可愛動作，刺繡質地使卡比獸的形象更加立體生動。另外一款共兩色入的圓領衛衣，以Pikachu作為主題。在前幅加入Pikachu可愛的轉頭動作圖案，還特別設計了可拆卸的Pikachu尾巴小袋子，方便攜帶小物件，同時也增添了時尚的元素。

Pokémon日常服飾 — 小童系列 Pokémon小童系列帶來一系列型格與可愛融合的設計，包括與大人同款的全黑棒球外套，為小朋友們打造出型格風 ; 彩色Pikachu設計衛衣，加入幻彩反光LOGO，圖案生動可愛，展現了Pikachu的活力和魅力 ; 彩色版本針織外套，採用了Pikachu原色織花設計，為外套增添了趣味和活潑感。以上款式絕對適合小朋友們與家人穿上同款服飾，於街頭中型格現身。 小童系列圓領衛衣將以Pokémon的代表色作為底色，並在前幅位置精心加入了耿鬼、Pikachu和卡比獸的設計，手臂上更加入了Pokémon的圖鑑編號和名稱。每個Pokémon的圖案都獨具特色，為衛衣增添了活潑和有趣的元素。耿鬼的圖案展現了它伸出舌頭的俏皮表情 ; Pikachu的設計則採用了前後設計，後面尾巴位置更加入了棉花使其更立體和有觸感 ; 而卡比獸的設計則在肚腩位置加入了Patch袋設計，讓卡比獸彷彿為你的手取暖。圓領衛衣更加入噴火龍為設計主題，前幅展示著噴火龍的型格圖案印花，在噴火龍的尾巴位置，使用了刺繡質地，更加突出噴火龍尾巴的火焰效果。這個衛衣結合了印花和刺繡技術，帶來視覺上的豐富層次感和質感。 另外Pikachu為主題的圓領衛衣，提供兩種不同的色彩選擇。這款衛衣的設計與成人款相同，同樣配有一個可愛的小袋子，讓小朋友能夠方便地將小物件放入其中。除了衛衣，系列還為小朋友們設計了一款棉質長褲。長褲後以Patch設計加入了Pikachu的尾巴圖案，增添褲子的趣味性。小童系列襪子，以各款Pokémon圖樣作設計，更有精靈球款，可愛感爆燈！

Pokémon生活週邊產品 Pokémon再登陸系列第一彈，隆重推出一系列生活週邊產品，為你帶來更多精彩的選擇。其中包括了耿鬼與超級球雙面攬枕，具有柔軟的質感和立體設計，十分適合放於家中沙發作點綴。此外，系列還推出了Pikachu和卡比獸造型的小袋子，這些手袋設計可愛且實用，讓你在日常生活中穿搭加添新意。另外，系列推出了雙面漁夫帽，這款帽子不僅能夠防陽光，還兼具舒適、實用和時尚的特點。讓Pokémon陪伴你度過悠閑假日時光，讓你感受到Pokémon的陪伴與愉悅。 配件系列包括長筒襪和腳踝襪，這些配件搭配著不同的Pokémon圖樣設計，並與Pokémon專屬的顏色相匹配。這些配件絕對是你日常生活中不可或缺的時尚配飾。這一系列的生活週邊產品結合了Pokémon的經典元素和時尚設計，為你帶來更多的樂趣和風格。 Pokémon系列每件服飾掛牌均附送貼紙。讓你展示時尚風格的同時，還能收藏可愛的Pokémon貼紙。而且系列推出Pikachu手提袋，凡購買Pokémon再度登陸系列全新產品滿指定金額，即送Pikachu手提袋乙個，送完即止。