Catalog推出Pokemon寶可夢系列春夏服飾第二彈+送手提袋！比卡超/伊布/耿鬼/超夢/卡比獸/噴火龍 (多圖)

寵物小精靈｜各位Pokémon粉絲注意！Pokémon 再度登陸 Catalog 系列第二彈即將出擊，再度推出一系列 全新產品，涵蓋成人和小童服裝，為各位粉絲們打造全新的日常 Pokémon 時尚體驗。系列主打漫畫風格設計，讓你沉浸在 Pokémon 世界的魅力之中，同時滿足各位粉絲的不同需要。本系列將於 2024 年 1 月 25 日正式在 Catalog 全線門店和網上商店推出。讓我們一同追隨著 Pokémon 的足跡，開啟這場精彩而震撼的冒險之旅吧！

Pokémon 日常服飾 — 成人系列

Pokémon 再度登陸 Catalog 第二彈，掀起冒險熱潮！這一系列主打以漫畫風格設計，讓你沉浸 在 Pokémon 的魅力之中。首先，系列推出一款全黑色外套，背面印有亮面設計的 Pikachu 圖案。這款外套低調但十分型 格，展現出你對 Pikachu 的喜愛。另外一件是恤衫，以漫畫風格的設計融合了黑白色的 Pikachu、耿鬼、噴火龍和超夢的圖案集於一身，為你帶來一種獨特的視覺饗宴。

Pokémon 再度登陸 Catalog 第二彈系列主打各種設計印花 Tee，非常適合日常穿搭。首先特別 為大家介紹的是夜光 Pikachu 作為設計的印花 Tee，胸口位置有一個細細的 Pikachu 圖案，而 背後則有較大的 Pikachu 和 Pokémon 字款。這款 Tee 在光線暗淡的環境下特別引人注目。

第二款是兩色印花 Tee，左右兩側分別印有雄性及雌性的可愛 Pikachu，而且立體的尾巴更內 藏磁石，可以與另一隻的尾巴連繫上，很適合情侶們穿著一起打卡。幻彩印花 Tee 系列，分別以 Pikachu、耿鬼、噴火龍和超夢四隻 Pokémon 為主題。 Tee 的正面以幻彩箔片印上 Pokémon 的圖案、圖鑑編號和日文名稱，而背面位置更細心加入了 該 Pokémon 的屬性圖示，讓你更加全面地了解每隻 Pokémon。

另外印花 Tee 也有五個設計，以 Pikachu、耿鬼、噴火龍、卡比獸和新葉喵五隻 Pokémon 為主 題。這款 Tee 特別在胸口位置加入了刺繡的 Pokémon 日文名稱，展現出精緻的工藝，背面設計 則加入了 Pokémon 的圖案以及其屬性，讓你在穿著時能夠更加貼近 Pokémon 的世界。

系列更推出以變換熨畫設計的 Tee，穿上它時，你可以看到不同模樣的 Pikachu。而另一款同 樣以 Pikachu 為主題的 Tee，更加入了平面車花袋在胸口位置，仿如 Pikachu 立體地呈現，袋仔更可以隨時拆掉，輕鬆變成低調黑色 Tee。

再為大家介紹一件以伊布不同形態為設計的 Tee, 背面位置印有伊布及其八種進化形態，伊布 愛好者絕對不能錯過。最後，以耿鬼作設計的印花 Tee，前幅位置印有三隻耿鬼，特別之處是 左右兩邊是印花,中間的是車花, 增添了層次感和視覺效果。